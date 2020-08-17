鄭若驊：人大「延任」決定免修基本法

【明報專訊】全國人大常委會早前作決定，現屆立法會議員延任不少於一年。律政司長鄭若驊於網誌表示，處理押後選舉引起立法機關的空缺「從來不屬於特區的自治或管轄範圍，無論是政府還是法院都無權處理」，故《基本法》所保留的普通法絲毫不受影響。她形容人大常委會以特事特辦的方式迅速處理今次押後選舉的特殊情况，為特區政府提供具彈性及有堅實法律基礎的決定，亦避免修改《基本法》。
政務司長張建宗昨亦在網誌稱，行政、立法關係「合則兩利，鬥則俱傷」，呼籲議員切實履行立法會的法定職能，「和衷共濟，放下成見，求同存異」。不過，張建宗與特首林鄭月娥、其他司局長，上周僅與建制派議員會面，商討疫情、支援措施等。
民主派就延任與否未見定論，議會陣線朱凱廸昨晚在facebook稱，支持集體杯葛，但認為民主派應以公投或民調決定。他認為，當中央政府希望民主派延任，協助把香港議題「軟着陸」，民主派「以集體杯葛對着幹」是最合情理的選擇。
撐杯葛延任 朱凱廸：應公投決定
朱凱廸稱早前擺街站時，大部分留言市民認為，議員的去留不能單由各黨關門決定，他稱，延長一年任期超越了2016年的選舉授權，「只有當香港人集體重新授權，民主派議員才有資格『硬食』此一例外處境」；並稱可避免分裂，亦可展開宣傳、辯論，深化公眾對民主運動的認識。
質疑「政綱超額完成」論
鍾國斌：林鄭與泛民關係差
此外，自由黨黨魁鍾國斌在港台節目《給香港的信》表示，人大決定指所有現任議員可延任是理想安排，可減低潛在的政治動盪。對於特首林鄭月娥早前稱參選政綱已「超額完成」，鍾國斌質疑，林太亦曾承諾促進行政、立法關係，但她與民主派陣營過去兩年關係卻愈來愈差，令香港香港社會嚴重分化、多項行政工作亦因而延期。