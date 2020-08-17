鄭若驊：人大「延任」決定免修基本法

政務司長張建宗昨亦在網誌稱，行政、立法關係「合則兩利，鬥則俱傷」，呼籲議員切實履行立法會的法定職能，「和衷共濟，放下成見，求同存異」。不過，張建宗與特首林鄭月娥、其他司局長，上周僅與建制派議員會面，商討疫情、支援措施等。

民主派就延任與否未見定論，議會陣線朱凱廸昨晚在facebook稱，支持集體杯葛，但認為民主派應以公投或民調決定。他認為，當中央政府希望民主派延任，協助把香港議題「軟着陸」，民主派「以集體杯葛對着幹」是最合情理的選擇。

撐杯葛延任 朱凱廸：應公投決定

朱凱廸稱早前擺街站時，大部分留言市民認為，議員的去留不能單由各黨關門決定，他稱，延長一年任期超越了2016年的選舉授權，「只有當香港人集體重新授權，民主派議員才有資格『硬食』此一例外處境」；並稱可避免分裂，亦可展開宣傳、辯論，深化公眾對民主運動的認識。

質疑「政綱超額完成」論

鍾國斌：林鄭與泛民關係差

此外，自由黨黨魁鍾國斌在港台節目《給香港的信》表示，人大決定指所有現任議員可延任是理想安排，可減低潛在的政治動盪。對於特首林鄭月娥早前稱參選政綱已「超額完成」，鍾國斌質疑，林太亦曾承諾促進行政、立法關係，但她與民主派陣營過去兩年關係卻愈來愈差，令香港香港社會嚴重分化、多項行政工作亦因而延期。