三度被捕暫未起訴 許智峯：如刀架頸 不減抗爭

倘「惡法」再現 「縱坐監都擋」

許智峯接受本報查詢時評估，秋後算帳可能不小，參考其他民主派的經驗，起訴很多時是一年後的事，形容「被捕好似有把刀降在頸上」。不過，許智峯認為對其日後行動不會有很大牽制、或減少抗爭空間，因抗爭時亦會「be water」，包括留意有什麼情况或會被判監多於3個月而不能參選；但若修訂《逃犯條例》此類惡法再出現，「即使坐監都會去擋」。

鄭松泰：近年多案庭上撤控

熱血公民鄭松泰除了倒插國旗案之外，去年亦曾被捕。鄭松泰被指於7．1示威者衝擊立法會當日「串謀刑毁」，被捕至今近一年未被起訴，而每月均須前往警署報到。鄭松泰指出，過往律政司若然證據不足，便會明言不控告，但近年大部分案件大多是直至打官司才在法庭上撤控，他形容當局「係咪都拉咗先」、濫捕。鄭松泰形容案件在法律、政治、象徵意義上較嚴重，會顧慮一旦有被捕風險，會否導致連保釋都有困難，故會更有警覺，盡量避免隻身處理衝突。

此外，會計界議員梁繼昌在2017年，因曾評論UGL事件、稱時任特首梁振英被香港及外國稅務局調查，遭梁振英入稟控告誹謗，當時他形容特首向立法會議員提出民事訴訟是史無前例，批評屬壞先例，惟案件至今仍未見聆訊排期。