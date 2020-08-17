非建制議員近半遭控 多涉議會行為 部分控違特權法 陳文敏稱諷刺：原意保護立法機構

陳：外國議會爭執多內部解決

陳文敏說，多名民主派議員被控反映政府「似乎絕不手軟」。他說，外國議會爭執一般而言是由議會內部自行解決，不會提出刑事檢控，認為多名民主派被控，反映政府已不將立法會當成重要權力架構，議會與政府亦失去溝通渠道。

24名現任非建制派議員中，最少11人曾被落案起訴（見表），案件主要可歸類為兩大範疇，包括有8人因議會內的行為而被控，涵蓋修訂《逃犯條例》法案委員會、二讀審議一地兩檢期間等抗議行動。另一類則因參與遊行或集會，涵蓋今年六四集會、去年8．18流水式集會、佔中案等。

涉5罪梁耀忠批濫告 4罪尹兆堅：依法抗爭仍遭控

多名有控罪在身議員中，以議會陣線梁耀忠及朱凱廸面對5項控罪最多，尹兆堅亦有4項控罪。梁耀忠分別因參與六四集會、去年8月18日流水式集會，以及修訂《逃犯條例》法案委員會，朱凱廸的5罪則涉及《逃犯條例》法案委員會及六四集會。梁耀忠接受本報查詢時斥政府做法離譜、濫告，但以涉案情為由拒絕進一步評論。

尹兆堅分別涉及六四集會及在立法會二讀審議「一地兩檢」時抗議，共面對4項控罪。尹兆堅形容「無得小心」，稱過去被控都是依法抗爭，舉例六四集會常委是8人一組、在限聚令規範下前往維園紀念，「要將周邊的人入我們數，都無法避免」；一地兩檢案亦是因當時主席梁君彥趕林卓廷離場、他抗議裁決而被控，「已做最合情、合理、合法方式抗爭，這樣控告，問題不是出於我，是出自他們打茅波」。

朱凱廸：框死議員特定範圍活動

《基本法》列明，若立法會議員因刑事罪行被判監逾一個月、並經出席會議的三分之二議員通過，便喪失議員資格；《立法會條例》則列明，若曾被判囚逾3個月，不論是否獲緩刑，均在定罪後5年不得參選。因「佔中9人案」罪成，分別被判囚8個月及緩刑的社福界議員邵家臻、公民黨陳淑莊，曾被建制派動議解除職務，雖因議案被否決而保住議席，但未能再參選立法會。

議會陣線朱凱廸稱，多名民主派議員被控，反映政府冀將議員框死在特定範圍內活動、以防為政權帶來更大挑戰，「（建制派）輸選票、贏議席下，定會有議會抗爭，要壓制議會抗爭的力量，便用法律去約束你」。他相信，未來除《特權法》外，《港區國安法》亦會被用作打壓議員。

律政司：所有檢控依守則 公平公正

律政司回覆本報查詢稱，因相關司法程序進行中，不宜評論，僅強調律政司一直恪守《基本法》第63條下的憲制責任，以中立、專業態度處理所有檢控工作，不受任何干涉；所有檢控決定均依據《檢控守則》，研究適用法律、證據後公平公正做出。

明報記者 邱榕瀅 何宛兒

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