碼頭群組爆疫3周 宏記120人須檢疫 共用休息室偶不戴罩 專家：或要碼頭停運大消毒

群組首確診者曾赴慶回歸晚會

碼頭群組上月23日首現確診，患者是63歲貨櫃車司機，曾參加7月9日的雅蘭稻香慶回歸晚會，但一直無病徵，其後碼頭持續現確診，至昨有29宗確診和5宗初步確診，最少涉及1號、4號和6號碼頭，遍及貨櫃車司機、搬運雜工以及部分員工的家人，包括一名3歲男童。

碼頭昨增9宗確診和初步確診個案，而「宏記港務操作有限公司」累計8人確診，5人初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，初步調查所知宏記大部分員工都有用休息室，可能是造成不斷傳播的原因，該公司約120人全部要檢疫。至於碼頭需否停工，她說會讓出現確診的相關工作地方「盡量停工就停工」以清洗，但需視乎實際情况。

宏記港務操作員工張先生接受本報訪問時表示，昨上班期間有4名同事突然不適，之後量體溫發現發燒，即時送院，上司昨已通知當值者今早下班後在碼頭等候，或需入檢疫中心，昨繼續工作。

宏記昨4人上班發燒送院

張先生稱，該公司是「現代貨箱碼頭」的外判公司，主要負責碼頭橋邊管理，例如輸入貨櫃資料、安排裝卸貨櫃等，該公司負責1、2及5號碼頭的工作，全公司約有120人共用1個休息室、3個廁格及5至6個冲涼房。他說，休息室有10多張碌架牀，還有飯枱等，該公司員工每更工作24小時，每個崗位同一更的同事輪流休息，約10至20人會同一時間用休息室，有時會有同事在休息室內不戴口罩。

員工擔心 稱有人暫住碼頭

張先生與兩名成年子女同住，早前碼頭有工人確診，他每日回家前及回家後都冲涼，部分與小童或長者同住的同事不敢回家，在碼頭暫住，「話唔擔心都係呃人」。

許樹昌：反映碼頭設施或已污染

距離碼頭群組出現首宗個案已逾三周，最新確診者是於8月13日發病，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，已過了一個潛伏期，但傳播鏈仍未截斷，預料個案可能陸續有來，這或反映碼頭可能有休息室、更衣室等共用設施受污染，值得抽取環境樣本化驗看是否有地方未徹底清潔致傳播，如有需要可能要考慮整個碼頭暫停運作幾天大消毒後再重開。

許樹昌說早前武漢的醫院出現爆發，亦是醫護在休息室內接觸感染，他提醒碼頭休息室必須保持空氣流通，亦可考慮加裝高效能空氣過濾器，在內的員工要戴口罩和勤洗手，飯桌應以膠板分隔。

本港累計個案升至4361宗，當中昨增46宗確診，分別7宗輸入和39宗本地個案，另有30多宗初步確診。一名7月29日在銅鑼灣希雲大廈宿舍居住的外傭，由前日初步確診轉為確診，是大廈第三名確診外傭，她在7月20至28日在銅鑼灣渣甸街32號4樓的宿舍居住，中心正跟進同住者。

明報記者

（疫情第三波）

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