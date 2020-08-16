偕車友兜風 鐵騎士彎位撞欄亡

死者姓謝，33歲，前晚11時許，謝偕同車友一行5人，由九龍前往沙田穗禾路獅子亭。電單車隊沿穗禾路上斜，排第2位的死者駛至近渣甸山花園對開一個右彎時，疑失控撞向防撞欄，他跌在行人路上，頭部重創浴血，電單車再衝前約30米，同行車友隨即報警，謝陷入昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，其後證實死亡。行人路遺下一灘血漬，電單車車頭及倒後鏡損毀，車頭位置裝有行車記錄儀，警員在場拍照搜證。據悉，死者早前在網上群組與數名不相識的車友相約兜風。

死者父親透露，兒子已出身多年，近日辭工轉行任外賣電單車手，平日下班便回家，間中會約車友遊車河，並無太多嗜好，他稱兒子前日下午3時許出門，至深夜發生意外。

昨午2時許，約40名親友及道士到車禍現場進行路祭，眾人焚香拜祭，神情哀傷。

根據查冊資料，死者為登記車主，報稱居於大埔富亨邨，電單車型號為YAMAHA XMAX 300，汽缸容量292c.c.，2017年出廠，首次登記日期為2018年1月。