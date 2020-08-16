首宗比特幣櫃員機騙案 3人涉騙取22萬元被捕

警方8月接獲兩間不同加密貨幣交易機構報案，稱有人利用比特幣櫃員機漏洞，在未獲授權下提取現金。警方經調查後鎖定一個團伙，懷疑利用系統漏洞，在交易過程騙取約22.6萬元現金，其中一次最多提款5.4萬元。警方拒絕透露有關漏洞，只稱比特幣轉換時需要證明及核實，團伙可能使用一些方法在未經核實時提款。

據了解，現時市民可透過比特幣櫃員機買賣比特幣，一般情况下，市民開設的電子錢包內如有比特幣，可到櫃員機輸入指示出售比特幣，但系統需一小時認證顧客身分及其錢包，一小時後顧客收到手機短訊確認後，方可到櫃員機提取現金，並扣除其電子錢包內的比特幣。

公司為吸客取消認證程序 形成交易漏洞

消息指，有公司為吸引顧客取消該認證程序，顧客可即時出售比特幣套現。有不法分子利用此漏洞，在櫃員機出售比特幣套現後，立即透過網上戶口將剛出售但未及處理的比特幣轉走，有關技術稱為「雙重支付」（Double Spending）。據了解涉事兩公司正堵塞該漏洞。

警方分別於周四及周五在旺角拘捕3名本地男子，年齡介乎26至55歲，涉嫌串謀欺詐，他們報稱無業，調查相信他們是團伙主要人物，輪流負責接洽、踩線、把風及提取現金，3人涉及11宗同類案件，行動中警方檢獲6部智能手機及部分贓款。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方已向相關機構提供建議，涉事公司將改善其系統；案件仍在調查，不排除有更多人被捕。