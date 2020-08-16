教育界近4000人聯署 促撤解僱戴耀廷邵家臻

考評局評核經理辭職 稱面對艱難情况

另外，《蘋果日報》報道，早前因社交網站言論被《文匯報》、《大公報》等傳媒批評的考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇，已向考評局辭職。教育界立法會議員葉建源表示，據他所知楊有發電郵予若干名同事提及辭職決定，當中提到自己面對艱難的情况（difficult situation）。葉說，相信楊不是因個人理由辭職，而是近月的事情對楊造成頗大壓力，他認為事件反映政治壓力已深入教育界不同角落，令業界面對更大白色恐怖。考評局回覆稱，不會評論內部人事的事宜。

教協、大學及專上院校工會聯盟、學術自由學者聯盟等多個教育界團體及業界人士發起聯署，認為港大教務會今年7月初認為沒有充分理由解僱戴耀廷，但校委會否定教務會的建議，且在戴涉及的案件正在上訴期間解僱，違反程序公義。

聯署聲明又稱，邵家臻涉及的佔中示威是和平及旨在爭取普選，他亦正在就該案向法庭提出上訴，浸大內部調查及法庭上訴仍未有結果，邵家臻在職期間一直表現良好，沒有收過警告或投訴，認為校方在內部調查及法庭上訴未有結論前解僱邵家臻而未有給予邵解釋的機會，明顯違反了程序公義，整個解僱程序並不合理。