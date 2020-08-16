劏房戶附單舉報業主濫收水費 水署指證據不足

被收每立方米14元 政府最高收9.05元

水務署表示，業主可向劏房租戶收取水費及維修費等合理成本，但不可圖利，就上述舉報個案，仍在徵詢律政司意見。

甘先生居於深水埗劏房，每立方米用水被業主收取14元，高於一般水費（住宅按用水量分4級收費，最高為每立方米9.05元），故於今年1月向水務署投訴。他說，水務署職員曾3次到其單位看喉管、水表及供水系統等，他亦親自到水務署錄口供，又保留所有水費單據，惟7月底收到水務署電話，引述律政司表示因證據不足，決定不起訴業主。甘認為水務署多番取證，亦有明顯濫收水費情况，對「證據不足」感不解，「證供證據提交後，都立不了案投訴，投訴機制到底有什麼用？」他說對政府大失信心。

署方：處所內部供水 可收合理成本

水務署回覆稱，根據《水務設施規例》47(2)條，業主可向劏房租戶收取其處所內部供水系統用水的費用，包括水費及其他合理成本如維修費用等，但不可從中圖利，若任何人違反上述規例，濫收水費，署方會檢控，最高罰款1萬元。水務署稱，從今年初至6月，共收到5宗有關劏房濫收水費的舉報，包括甘先生的個案，現正跟進；就甘先生的個案，須繼續徵詢律政司意見，以決定跟進行動。

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒稱，濫收水費投訴往往在進入司法程序時遇阻滯，認為現行規例不足保障租戶權益。葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉亦期望律政司若有證據應盡量起訴，便有案例可循。吳呼籲劏房租務管制研究小組，能規定業主依據電力公司及水務署的收費，並清晰列明於租約上，避免濫收。

劏房租務管制小組成員招國偉稱，向相關部門了解過，指業主可收取設備費用，在水表度數以外多收費，令法律訴訟勝算不大，故當局無提出起訴。他說小組現時大致了解租戶相關情况，但未有具體處理方法，認為可設標準租約，令水電及維修費等有統一標準。