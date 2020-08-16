社工倡教長者上網接通外界

香港明愛於今年7月至8月，就疫情下長者生活狀况做問卷調查，截至本月5日，透過電話訪問922名60歲以上人士，初步結果顯示64%表示個人情緒或心理狀况受疫情影響，當中29%感到驚慌，12%出現失眠。

開拓新世界 長者感開心

明愛安老服務高級督導主任崔允然表示，昔日長者中心透過不同活動和興趣班培養長者才能，同時為他們提供社交機會，惟疫情下活動停擺，長者社交生活隨之停頓。明愛家居服務照顧督導主任吳慧欣指出，疫情反映實體的長者活動有「轉型」需要，例如有機構正以Zoom取代家居探訪。她說過去探訪活動中發現長者願意接收網上資訊，曾有長者學習透過平板電腦聽懷舊音樂、看短片、與別人視像通話後表現開心，有如開拓一個新世界。她又說，長者需要刺激，而互聯網可為長者增添生活滋味。

崔補充，現時社會正在轉變，「長者卻好像被excluded（排除在外）」，要將互聯網帶入長者世界，需要有足夠的硬件如電腦、數據卡等，這成了推廣限制。