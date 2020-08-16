【疫境時刻】社交中斷 坐困四牆 疫下獨居長者倍抑鬱

明報記者 陳冬綾

「今年最靚今日啦。」訪問這天，鄺婆婆穿上一件鮮黃色外套、戴上一頂繡有白菊花的漁夫帽，一身裝扮看起來十分年輕。鄺婆婆愛美，平日到樓下的明愛綜合家居照顧服務中心做運動，也會戴上不同假髮，悉心打扮一番。

社區中心酒樓關閉 無處覓歡樂

但自疫情爆發後，中心大部分服務暫停，鄺婆婆不能到中心做運動，也失去了僅餘的「扮靚」機會。

現年72歲的鄺婆婆，年輕時經歷離婚，獨力把兩名兒子養大，曾為餬口而在地盤工作。醫生說她年輕時太操勞，換來現時滿身病痛；那時的風霜，也成為鄺婆婆心裏的一道傷痕，為她帶來失眠與輕微抑鬱，需要服用安眠藥才能入睡，「食藥仲多過食飯」。

20年前，鄺婆婆搬到慈正邨獨自居住，她習慣到教會崇拜、跳舞，去年起到樓下的服務中心做運動，間中到酒樓飲茶，與茶友天南地北聊個不停。「我之前好活躍㗎，我鍾意自由吖嘛，𠵱家好似禁足咁。」因為疫情，鄺婆婆的世界突然縮小，回到那僅百多方呎的房子裏，對着四幅牆，每日定時跟着影片做運動、吃飯、清潔家居，「消遣都係自己一個人」。

潔癖焦慮 不吃飯也先拖地

自言有潔癖的鄺婆婆，疫情期間每日以漂白水消毒家居。有時機構送飯到家中，鄺婆婆不吃飯也要先拖地。早在第一波疫情爆發時，長子隨太太到四川過年，返港後到她家暫住，要家居隔離14天，但兒子在家中不戴口罩，鄺婆婆唯有把口罩掛到自己臉上，睡覺也不脫下，「焗咗我十幾日呀」。2月時捱過焗促的14夜，至5月確診數字回落，鄺婆婆一度以為疫情自此放緩，未料踏入7月疫情反彈，連自己居住的屋邨也變成「疫區」。

「我去到邊都唔敢同人講我住邊，驚畀人左望右望，有時覺得好自卑。」鄺婆婆特別記得7月12日。那日下午，她落樓買菜後到慈雲山中心薀莎餐廳用膳，回家看新聞才知道餐廳有人染疫。當晚鄺婆婆被不安情緒籠罩，同時感到喉嚨痛、有痰，於是按下平安鐘，被送到伊利沙伯醫院檢查、取樣本瓶。翌日早上，她親自到醫院提交深喉唾液樣本，24小時後收到樣本呈陰性的消息，心才稍稍定下。

不過，慈正邨持續出現確診個案，鄺婆婆無法擺脫焦慮，「好似打到嚟，個天冧咁」。鄺婆婆明白這疫症對長者威脅大，她整整一星期足不出戶，連衛生署派員到大廈派樣本瓶做檢測也懵然不知。

社工每日致電聊天 冀助扭轉情緒

去年起跟進鄺婆婆需要的明愛慈雲山綜合家居照顧服務單位主任鄭姑娘，透過電話了解鄺婆婆情况，「佢打畀我時好緊張，好似如夢初醒咁，問我點算呀，好似熱鍋上嘅螞蟻」。鄭姑娘發現鄺婆婆食欲不振，飯菜只吃幾口便倒掉，晚上亦無法入睡，影響精神，「佢以為自己無事」。記者訪問當天，鄭姑娘伴在鄺婆婆身旁，看着她說起近况，鄺婆婆終於承認：「我知有嘢嘅。」鄭姑娘開始每日致電鄺婆婆，希望聊天能將負面情緒轉化成正面。

「初初好緊張，死好多細胞，現在好點了。」鄺婆婆幻想過，假如自己不幸染疫，該如何面對。她提醒自己做好防護，其餘的事順其自然，「每日瞓醒都感恩，今日又賺咗一日」。