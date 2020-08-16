食店申保就業遭拒 宏利認疏忽 經紀供款到已關閉舊公司戶口

明報記者 張煒明

壽司店東主郭小姐2018年尾為擴充業務，將食店註冊成有限公司，並將原先的無限公司關閉。但因宏利強積金經紀文件多番出錯，包括填錯銀行戶口號碼、涉嫌冒簽、擅自修改日期等，令她在限期前未能完成去年12月至今年3月的有限公司僱員供款，同時宏利將其供款供到已關閉的無限公司戶口。

積金局保監局稱正跟進事件

郭早前按宏利一名員工建議，重新為無限公司申請商業登記，並為兩公司申請「保就業」。她近日收到通知，無限公司兩名員工獲批39,000元補貼，有限公司5名員工（包括該兩員工）不獲批，按照這份通知，估計她會少收20萬元補貼。她批評「保就業」計劃「九唔搭八」，現時「為保住保就業補貼，要兩邊供強積金，可能要報兩次稅，得不償失」。

保就業計劃秘書處回應本報稱，會聯絡相關僱主，以獲取相關資料及了解事件的詳情。郭指接獲秘書處聯絡，已遞交自己今年3月前聯絡經紀要求供款到有限公司的相關文件。

郭小姐早前向積金局及保監局投訴。積金局回應指已接獲有關投訴，現正跟進，現階段不宜評論。積金局又指，根據法例，受託人須向積金局匯報拖欠供款情况。保監局指，共收到4宗有關申請保就業計劃而投訴保險中介人的個案，包括郭小姐的個案，並正跟進。

宏利：涉事經紀否認冒簽

郭小姐早前向宏利投訴後，近日收到宏利交代調查結果信函，信中表示經查詢後，該名蕭姓經紀承認未有為意部分供款支薪日期出錯，又指戶口號碼是根據2017年郭曾遞交的一份自動轉帳申請表格上的號碼填寫，公司就蕭「預備資料上有疏忽」致歉；至於虛假文書的指控，信函指蕭否認冒簽及冒蓋印章，已交執法機構調查。宏利回應本報指，已向客戶提供詳盡的書面回覆，會繼續跟進此個案。郭小姐指考慮向宏利民事索償。

事主指警曾表明不找涉事經紀落口供

郭小姐先後兩次報案，她指有警員表明不會找相關經紀落口供。本報向警方查詢後，郭收到該隊警長致電，邀請她再落補充口供，並要求她致函其上司及本報澄清「警方一直積極跟進」。她又指，警方在其補充口供紙上加上「希望宏利及積金局解決事件」，企圖淡化經紀刑事責任。

警方回應時確認，灣仔警署於6月5日及7月7日接獲相關報案，案件暫列行使虛假文書，暫未有人被捕。警方強調，對市民的報案均會嚴肅及認真處理，並會根據案情及證據，以不偏不倚及專業的態度，作出適當的跟進行動。郭小姐質疑有警員妨礙司法公正，考慮向警察投訴課及廉署投訴。

（疫情第三波）