指樣本需有「內參基因」 胡定旭：不合格會再採

自撩喉已驗2.5萬樣本 1確診

民政總署近日安排多區居民驗病毒，由居民自行撩咽拭子化驗，署方稱截至昨日共派發5.7萬份採樣套裝，收回約4萬份，已檢測2.5萬個樣本，有1宗確診，另有7個樣本採樣不成功，會通知有關居民。

近日多名專家指市民自行採樣未必能採到有效樣本。華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》訪問時說，化驗人員有辦法分辨市民採集的樣本是否有效樣本。他之後再向本報表示，在檢測過程中若樣本內沒有「內參基因」，有關樣本就不合格，需重新採樣。

港化驗所總會：內參基因不代表有效

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，不了解華昇的檢測方法，但有部分試劑在檢測病毒基因時，亦可檢測到人類細胞標誌物，即「內參基因」，但若驗到有內參基因，只代表拭子撩到人類細胞，相當於「不是撩空氣」，但未必分辨到是撩到咽喉位置，還是口腔其他位置，故有內參基因亦未必代表採樣有效。此外，若採用混樣測試，若數個樣本當中有一個樣本沒有內參基因、沒有效採樣，亦未必發現到。

（疫情第三波）