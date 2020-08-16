檢疫久等 死者家屬控訴欠支援 張竹君：需檢討時再檢討

張：送檢疫社署負責

社署指與衛署醫局協作

本港昨增兩人染疫亡，其中一名死者是居於黃大仙竹園北邨的90歲長期病男病人。

另外，《立場新聞》報道屯門康和離世院友的家屬投訴死者等檢疫達一周，且欠支援，「老人家執定晒嘢，日日喺度等」，但一直無人安排；社署又沒提供足夠協助，護老院人手嚴重不足，無人煮飯、助長者冲涼等，斥政府任由長者在老人院自生自滅。

據本報本月1日報道，屯門康和決定撤離6日仍未全撤離，該院職員稱當日有10多名院友及四五名職員在院內等檢測結果，按他了解，要按各人檢測結果才決定入院或檢疫。

多名記者昨向張竹君查詢會否道歉、檢討等，她說衛生署角色是評估老人院是否適合檢疫，而老人院舍內的照顧是社署負責，着傳媒查詢相關部門；另說「需要檢討時會再檢討」。

（疫情第三波）