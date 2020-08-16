與檢疫者同邨仍盼入伙 居民：寧願死都死在駿洋

557單位使用中 食衛局未答查詢

截至昨日上午9時，位於駿洋邨（第一、二及三座）的檢疫中心總容量有1578個單位，當中557個正在使用。立法會議員田北辰前日要求政府昨日起停止安排檢疫者入邨，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日再着傳媒向食物及衛生局查詢。本報前日及昨日曾向食衛局查詢，一直無回覆。

現時暫居屯門寶田中轉屋的伍小姐對駿洋邨未能如期歸還感到無奈，她獲派入住已歸還的駿洋邨第四座，並於8月初收到房署信件，指8月中會收到通知辦理入伙手續，但前日張竹君一句，令「全城哄動」，本已找好裝修師傅也要擱置，盼本周有好消息，可繼續如期遷入。

她說，即使要與檢疫者同邨也期望可遷入，指寶田中轉屋保安差，亦無冷氣「太熱、太辛苦」，要中招的話在家都會中，「驚唔到咁多」，更稱「寧願死都死喺駿洋，自己的家」。

協助駿洋邨街坊的沙田區議員麥梓健說，暫仍未知確實安排，聽聞房屋署和食衛局昨天開會，應明日（周一）才有消息，認為極大可能「邊檢疫邊住人」。

（疫情第三波）