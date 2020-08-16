政府邀私醫助全民檢測 空曠地方採樣 西醫工會倡時薪2000 代買保險

【明報專訊】食物及衛生局正邀請私家醫生協助推出全民自願參與的普及社區檢測，多個醫生組織曾與政府商討，私家醫生反對在診所採鼻或口咽樣本，因部分診所設中央冷氣，且無窗可開，難防感染，醫學會會長蔡堅表示昨日獲政府通知會在空曠地方採樣。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若在露天地方，天熱或天雨都會令市民不參加，建議社區會堂會較佳，最重要保持空氣流通，開門及風扇便能通風。
私醫反對診所採樣
據了解，全民檢測細節尚未敲定。許樹昌稱美國有研究指，由市民自行抽鼻腔樣本，較醫護抽鼻咽拭子做核酸測試，敏感度低約兩成。他認為，由醫護取樣會提高找到隱性個案機會，若做全民檢測，盡可能所有樣本均由醫護取樣，「做幾百萬個樣本，盡量愈少偏差愈好」，否則敏感度即使相差小，可找到個案也可相差很遠。
蔡堅表示，日前與政府開會獲悉會由醫生採鼻咽或喉嚨樣本，「但無講實（醫生）收費、提供幾多個人防護裝備」。他指新冠病毒未列為職業病，「醫生感染誰負責？其他市民感染又誰負責？」他說政府曾提出在診所採樣，建議可開大點冷氣，但有診所用中央冷氣，又無窗，不可能做到，昨再獲政府通知會在空曠地方進行。
據西醫工會會長楊超發所知，政府初步計劃招募約2000名西醫、牙醫、護士等，最快本月24日開始，暫訂兩周內完成。他認為，私家醫生在公院兼職時薪1000元，抽樣本高風險，若訂2000元較能吸引醫生，亦應為參與者買保險。楊相信，年過60歲、有長期病醫生未必參與，現業界反應尚理想，料找到2000人，主要在午休或晚間提供服務。
工會倡為前線醫護定期檢測
另外，香港醫療人員總工會在7至8月訪問826名會員，七成六屬支援職系，51%受訪者認為人手不足，54%認為裝備不足。醫院管理局支援職系員工協會理事長吳偉玲稱，內科、外科等病房可能有隱形患者，應為前線提供周期性的檢測，以及放寬「疫情特別津貼」發放範圍。香港公共醫療員工協會理事李喜兒稱，曾接送無發燒病人，後來對方確診，上司只叫她不適就做檢測。
醫院管理局總行政經理庾慧玲稱，如病房現確診會做風險評估，有密切接觸會檢疫，否則會醫學監察；前線員工可去職員診所要求測試，若所住大廈有確診群組也會安排測試。