政府邀私醫助全民檢測 空曠地方採樣 西醫工會倡時薪2000 代買保險

私醫反對診所採樣

據了解，全民檢測細節尚未敲定。許樹昌稱美國有研究指，由市民自行抽鼻腔樣本，較醫護抽鼻咽拭子做核酸測試，敏感度低約兩成。他認為，由醫護取樣會提高找到隱性個案機會，若做全民檢測，盡可能所有樣本均由醫護取樣，「做幾百萬個樣本，盡量愈少偏差愈好」，否則敏感度即使相差小，可找到個案也可相差很遠。

蔡堅表示，日前與政府開會獲悉會由醫生採鼻咽或喉嚨樣本，「但無講實（醫生）收費、提供幾多個人防護裝備」。他指新冠病毒未列為職業病，「醫生感染誰負責？其他市民感染又誰負責？」他說政府曾提出在診所採樣，建議可開大點冷氣，但有診所用中央冷氣，又無窗，不可能做到，昨再獲政府通知會在空曠地方進行。

據西醫工會會長楊超發所知，政府初步計劃招募約2000名西醫、牙醫、護士等，最快本月24日開始，暫訂兩周內完成。他認為，私家醫生在公院兼職時薪1000元，抽樣本高風險，若訂2000元較能吸引醫生，亦應為參與者買保險。楊相信，年過60歲、有長期病醫生未必參與，現業界反應尚理想，料找到2000人，主要在午休或晚間提供服務。

工會倡為前線醫護定期檢測

另外，香港醫療人員總工會在7至8月訪問826名會員，七成六屬支援職系，51%受訪者認為人手不足，54%認為裝備不足。醫院管理局支援職系員工協會理事長吳偉玲稱，內科、外科等病房可能有隱形患者，應為前線提供周期性的檢測，以及放寬「疫情特別津貼」發放範圍。香港公共醫療員工協會理事李喜兒稱，曾接送無發燒病人，後來對方確診，上司只叫她不適就做檢測。

醫院管理局總行政經理庾慧玲稱，如病房現確診會做風險評估，有密切接觸會檢疫，否則會醫學監察；前線員工可去職員診所要求測試，若所住大廈有確診群組也會安排測試。

（疫情第三波）