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2020年8月15日星期六
港聞二
警索Google用戶資料 須經美司法部 按司法互助協議過程或以月計 業界料美企續跟隨
時代論壇：《福音宣言》兩發起人已離港
巡警闖打烊「黃店」 櫃桶文件逐張翻 警：後門無關入內調查防爆竊 睇文件找聯絡人
中槍男生擬索償 法援拒批：開槍合適 去年10．1涉暴動遭警射胸口 健仔：失望憤怒
8．31事件首人定罪 文員藏彈弓激光筆囚一年
Chickeeduck放民主女神像遭入稟 業主庭外和解
襲警囚半年上訴刑期 警虐打案事主得直獲釋
女子涉虐男友案 控方稱事主為「愛的奴隸」
丁權案三方陳辭完畢 押後裁決
林大輝接掌港台顧委會 工會：聽其言觀其行
更新指引 被批輸打贏要 議程越權官員可缺席 政府：非矮化區會
曾辦公投初選 兩月開支未獲批 區議員擬入稟追討
立會延任刊憲 民主派去留未定案
工程車撞斃七旬女工 親友拜祭難掩悲痛
中年漢陳屍公園 警改列謀殺拘兩人
兩男相約酒店自殺 一死一獲救
回應特朗普「完蛋」論 邱騰華：港單獨關稅區非美恩賜
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【Emily】羅冠聰上載舊照撐周庭 「想妳知道有好多人疼錫妳」
【Emily】中大學生會家書 寄語新生守護山城
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【Emily】新世界口罩下周開賣 買一捐一
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【明報專訊】（請看附圖）
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