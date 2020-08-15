回應特朗普「完蛋」論 邱騰華：港單獨關稅區非美恩賜

外交部發言人趙立堅表示，香港國際金融中心地位，是香港幾代人艱苦奮鬥的結果，絕對不是哪個國家的恩賜，亦不是誰能予取予奪。

特朗普前日接受霍士商業頻道訪問時說，美國終止香港特殊待遇，意味香港不能再維持全球金融中心地位。他昨向白宮記者稱，基於香港的自由，美國過往大力投資，但現已撤銷所有相關優惠措施，香港將失去競爭力。

邱：一國兩制讓港成世貿單獨成員

邱騰華昨在港台《千禧年代》說，美國將單獨關稅區地位形容為「恩賜」、「攞走冇運行」是謬誤，稱香港享有的權利，是一國兩制下讓香港能在世貿作為單獨成員，與其他單獨關稅區包括美國有平等權利，斥美國口說支持一國兩制，但行為上侵害一國兩制賦予香港的權利。

對於美國要求出口美國的港產商品要標籤為「中國製造」，邱騰華稱，因標籤的產地來源影響消費者選擇，當標籤有歪曲、曲解，或者錯誤訂定時，對買賣雙方都會造成混亂。

香港珠寶製造業廠商會榮譽主席沈運龍昨在商台節目稱，美國市場佔香港珠寶出口約一半，若香港特殊地位被取消，香港製珠寶或會搬回內地生產，令部分人失去工作。