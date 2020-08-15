中年漢陳屍公園 警改列謀殺拘兩人

原列屍體發現 解剖揭脾臟爆裂

昨晨9時許，警方將一名疑犯押到油麻地砵蘭街198號調查。疑犯被黑布蒙頭，腰纏鐵鏈，由警員押到樓上一單位重組案情，約半小時後，疑犯被押走。

西九龍總區重案組一隊總督察陳鈺敏表示，案中死者為44歲本地男子，上周六早上約11時，軍裝警員巡經咸美頓街休憩公園時，發現該男子坐在長櫈上無反應，遂召救護車到場，當場證實男子已經死亡。死者身上無明顯傷痕，警方當時將案件列成「屍體發現」。

毒品糾紛 涉禁錮死者拳打腳踢

至本周三（12日）法醫解剖，發現死者3條肋骨有裂傷，脾臟爆裂，有嚴重內出血，由於傷勢不尋常，案件交由西九龍總區重案組一隊調查。警方經深入調查及翻查閉路電視片段後，前日早上在尖沙嘴拘捕24歲高姓男子及26歲張姓男子，他們涉嫌與另一人於上周五（7日）晚上，在砵蘭街198號一個住宅單位，因金錢及毒品糾紛禁錮死者，並對他拳打腳踢，導致死者內出血。死者其後爬窗逃離現場，從一樓跳到地面，約8小時後被發現倒斃公園內。

兩名疑犯昨被落案控告謀殺罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂。陳鈺敏表示，兩名疑犯同有黑社會背景，與死者相識，案中的金錢糾紛涉款及死者逃離單位後的行蹤，仍待調查。