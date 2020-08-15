立會延任刊憲 民主派去留未定案

刊憲內容指出，特首會同行政會議因應新型肺炎疫情的嚴峻形勢，決定將第7屆立法會選舉推遲一年，立法機關將出現空缺。全國人大常委會根據《憲法》及《基本法》有關規定，決定於本年9月30日後，第6屆立法會繼續履行職責不少於一年，直至第7屆立法會任期開始為止，而第7屆立法會依法產生後，任期仍為4年。

消息稱9月開財委 毛孟靜擬出席

消息指政府希望財委會能於9月召開特別會議審議新一輪抗疫措施。毛孟靜表示，技術上屆時自己仍是第6屆立法會議員，初步估計會出席會議，稱出席與否由議員自行決定，認為會議不會加速民主派就延任表態。

民主派仍在商討延任一事，毛孟靜稱自己最沒後顧之憂，辭職是最輕鬆的方案，但稱「如果沒有議會政治，會否變相促使更多年輕人上街，被又拉又鎖」；她亦擔心民間議會難以運作。

料泛民會留任

張國鈞：怎會光讓我們表演

公民黨譚文豪昨在一個記者會上表示，該黨就延任一事未有定案，民主派仍在商討，有決定時會交代。他說會考慮多項因素，包括民意、去留對民主陣營未來路線的利弊，以及應否「齊上齊落」。

張國鈞估計，民主派會出席財委會會議，因這與其是否接受延任安排沒有衝突，「你（議員）出糧出到9月30號」。他認為民主派最終會延任，「怎會光讓我們（建制派）表演」。