更新指引 被批輸打贏要 議程越權官員可缺席 政府：非矮化區會

政府發言人回覆稱，政府會根據運作經驗和工作需要，不時更新內部通告，新通告旨在向相關人員提供處理區議會事務方面的指引。發言人稱，《區議會條例》對區議會職能有清晰界定，不存在政府改變或矮化區議會職能的說法，並期望繼續與區議會合作並為市民服務。

指1月起區會屢介入全港政治事件

該內部指引提到，有見近日於區議會的經驗和運作而更新安排，稱觀察到今年1月起，很多區議會嘗試介入全港性質的政治事件。文件列出多種情况，指示政府官員及各區DO如何應對，當中提到若區議會有意討論政府認為「越權」的議程，DO已在會前提出，但區議會仍繼續討論，DO、秘書處及政府部門代表可離開會議。文件列明3種官員可不出席會議的情况，包括議題屬全港性質；與司法程序或刑事案件調查有關；有其他平台、法定機構或諮詢架構處理或討論有關事項。

被冒犯展示違國安法標語可離場

該指引指出，當議員使用冒犯及侮辱言詞，或意指出席官員有不正當動機時，官員可離席。若有區議員展示或播放涉違《基本法》、一國兩制原則及港區國安法的標語及歌曲時，指引要求所有公職人員離場，直至情况結束，如相關行為一直重複，公職人員可向區議會主席表示全日不出席會議。

陳琬琛：過去政治議題常諮詢區會

荃灣區議會主席陳琬琛形容相關內部指引「離譜」，認為不少全港議題與地區有關，難以劃分，而過去政府常把政治議題諮詢建制派主導的區議會，批評政府是「搬龍門」及輸打贏要。他說，官員及DO離席情况過去數月已不時出現，「他們都知離場會與區議員關係變差」，但白紙黑字的指引令DO更難「走盞」，認為DO自主權被削，難以避免繼續與區議員交惡。

油尖旺區議員林兆彬3月時曾向申訴專員公署投訴民政專員離場行為涉行政失當，並於6月獲署方回覆稱會全面調查。

他說投訴未有新進展，他會繼續考慮提出司法覆核，但坦言對調查及判決不樂觀。