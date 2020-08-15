林大輝接掌港台顧委會 工會：聽其言觀其行

邱騰華：信林可助港台履行《約章》

政府昨公布，行政長官委任林大輝為新一屆香港電台顧問委員會主席，委任趙應春和蘇紹聰為新成員，及再委任10名現任成員，今年9月1日起生效，任期兩年。商務及經濟發展局長邱騰華表示，林在公共服務方面擁有豐富經驗，相信定能帶領委員會，協助港台全面履行《香港電台約章》訂明的公共目的及使命。

邱感謝10名現任成員接受委任繼續服務，亦歡迎新成員加入，表示憑藉他們的專業知識及豐富社會經驗，將有助推展委員會工作；又感謝將離任的主席陳建強、委員陳家樂及Mohan Datwani，表示自委員會2010年成立以來，陳建強先後擔任委員會委員及主席，10年來向港台提供寶貴意見。

未做足3屆 陳建強：做兩屆已很開心

對於未如黃嘉純般做足3屆、共6年顧委會主席，陳建強稱做了兩屆主席已很開心，過去「有時被指『陰乾』港台，有時被指有政治任務，但我一直是其是、非其非」，他相信特首在不同時間會按需要委任不同的人。翻查資料，監警會前主席郭琳廣在任4年，至2018年離任，有別以往主席做滿6年任期；科技園董事局前主席羅范椒芬亦是在位4年，至2018年未獲續任。

陳建強表示林大輝能力有目共睹，很放心由他帶領顧委會，希望大家給林空間。至於會否接受特首委任做其他公職，陳說出任了6項公職，已經滿額。政府委任公職向來有「六六」不成文規定，即出任同一個公職不可逾6年、亦不能出任多於6項公職。而記者昨曾聯絡林大輝，截稿前未獲回覆。

香港電台節目製作人員工會表示，會「聽其言，觀其行」，希望林大輝尊重傳媒專業，能理解多元聲音對香港的價值，重申顧委會屬諮詢組織，期望新任主席及成員留意《港台約章》所載權限。香港電台機構傳訊組總監伍曼儀回覆，在約章框架下，港台管理層期望與新一屆顧問委員會讓香港電台能有更好發展。