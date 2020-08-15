林大輝接掌港台顧委會 工會：聽其言觀其行

【明報專訊】政府昨公布委任全國政協委員、香港體育學院主席及理大校董會主席林大輝為新一屆香港電台顧問委員會主席，9月1日生效，任期兩年；另委任去年退休的有線新聞前執行董事趙應春及律師會前會長蘇紹聰為新成員。對於未能如上一任黃嘉純般做足6年，現屆主席陳建強表示相信特首在不同時間會按需要委任不同的人，又說林大輝的能力有目共睹。港台工會表示會「聽其言，觀其行」，冀林尊重傳媒專業。
邱騰華：信林可助港台履行《約章》
政府昨公布，行政長官委任林大輝為新一屆香港電台顧問委員會主席，委任趙應春和蘇紹聰為新成員，及再委任10名現任成員，今年9月1日起生效，任期兩年。商務及經濟發展局長邱騰華表示，林在公共服務方面擁有豐富經驗，相信定能帶領委員會，協助港台全面履行《香港電台約章》訂明的公共目的及使命。
邱感謝10名現任成員接受委任繼續服務，亦歡迎新成員加入，表示憑藉他們的專業知識及豐富社會經驗，將有助推展委員會工作；又感謝將離任的主席陳建強、委員陳家樂及Mohan Datwani，表示自委員會2010年成立以來，陳建強先後擔任委員會委員及主席，10年來向港台提供寶貴意見。
未做足3屆 陳建強：做兩屆已很開心
對於未如黃嘉純般做足3屆、共6年顧委會主席，陳建強稱做了兩屆主席已很開心，過去「有時被指『陰乾』港台，有時被指有政治任務，但我一直是其是、非其非」，他相信特首在不同時間會按需要委任不同的人。翻查資料，監警會前主席郭琳廣在任4年，至2018年離任，有別以往主席做滿6年任期；科技園董事局前主席羅范椒芬亦是在位4年，至2018年未獲續任。
陳建強表示林大輝能力有目共睹，很放心由他帶領顧委會，希望大家給林空間。至於會否接受特首委任做其他公職，陳說出任了6項公職，已經滿額。政府委任公職向來有「六六」不成文規定，即出任同一個公職不可逾6年、亦不能出任多於6項公職。而記者昨曾聯絡林大輝，截稿前未獲回覆。
香港電台節目製作人員工會表示，會「聽其言，觀其行」，希望林大輝尊重傳媒專業，能理解多元聲音對香港的價值，重申顧委會屬諮詢組織，期望新任主席及成員留意《港台約章》所載權限。香港電台機構傳訊組總監伍曼儀回覆，在約章框架下，港台管理層期望與新一屆顧問委員會讓香港電台能有更好發展。