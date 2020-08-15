丁權案三方陳辭完畢 押後裁決

代表鄉議局的英國御用大律師彭力克隨後稱，就算社會有任何改變，《基本法》第40條仍確立新界原居民的權益，而這些權益理應在條例及政策等地方看見，並非如申請方所指《基本法》作為「具靈活性的文書」（living instrument）就可用帶歧視性質的理由削走丁權，並稱鄉議局一方指若丁權能承受法律挑戰，就毋須《基本法》保護。

申請方：丁屋政策是否憲制一部分？

代表申請人郭卓堅和呂智恆的資深大律師李柱銘反駁，政府及鄉議局的說法有如丁權受基本法「高度保護」下就無法改變，須另立法例才可將其廢除，質疑「丁屋政策是否已變成憲制一部分？」；又斥丁屋政策霸佔大量土地，卻只能建3層高的樓宇，是「完全浪費土地」。

【案件編號：CACV234、317、319/19】