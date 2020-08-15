女子涉虐男友案 控方稱事主為「愛的奴隸」

39歲女被告麥凱晴（又名麥嘉雯）早前否認一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪。

控方陳辭稱，受害人X於30歲才遇上初戀，他更是處男，相信被告為結婚對象，為她奉上無條件的愛，形容X為「愛的奴隸」，不懂面對X施行的暴力，只好默默承受。控方續稱，據X精神科報告，他沒有自殘傾向，加上他作供符合邏輯及真誠，因此認為其證供可靠。

不過，辯方稱X證供完全不可靠，稱他在大學以一級榮譽畢業，財政獨立，無可能如他所述般「無助」，加上他供稱部分傷勢來源，如頭部遭撼牆，或遭被告咬傷等事與醫療報告不符，或無醫療證據支持。

辯方指被告證供不可靠

受傷同日與被告用膳合照

辯方又表示，案中沒有爭議，X在一次受傷後，同日仍跟被告用膳，更愉快拍照留影，質疑如被告確實對X施暴，X無可能「數小時內便笑着跟被告吃日本菜」。

【案件編號：DCCC1193/18】