襲警囚半年上訴刑期 警虐打案事主得直獲釋

上訴人鍾志華（62歲）的親友知悉裁決後即時用紙巾抹淚，鍾步出犯人欄後與太太擁抱，女親友表示感到開心，並感謝律師團隊的協助。

原審採最高量刑起點

高院質疑：揮拳一次最嚴重

鍾志華早前承認去年6月25日在上水天平邨天明樓外的公園，襲擊男子廖俊景及警長莫兆強。主任裁判官蘇文隆分別將兩罪的量刑起點定於3個月和6個月，扣減認罪刑期後，判鍾囚6個月，同時拒絕其保釋等候上訴的申請。鍾入獄21日後，獲高等法院批出保釋。

就襲警罪方面，上訴方表示，涉案警長傷勢不嚴重，否則控方不會採用罪責較低的《警隊條例》提告，原審裁判官採納6個月最高刑期的做法亦值得商榷。上訴方又稱，裁判官沒考慮刑期的整體原則，不應將襲警罪的刑期完全分期執行。

法官彭寶琴表示，上訴庭對相關控罪沒判刑指引，即使部分案件的情節類同，但由於案情「差之毫釐，繆以千里」，或被告背景不同等情况，令法庭判刑時有不同考慮。彭官又稱，襲警的行為嚴重，法庭有責任保護警員和其他公職人員的安全，受酒精影響犯案亦非有力求情原因。

彭官指出，法庭處理最惡劣和嚴重的案情時，才會判處被告最高刑期，惟本案上訴人只向警長揮拳一次，質疑本案「就跌入最嚴重類別？」、「如果咁就嚴重，其他案件應該如何處理？」，遂裁定上訴人上訴得直，並大幅下調至即時獲釋的刑期。

【案件編號：HCMA106/20】