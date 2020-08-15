8．31事件首人定罪 文員藏彈弓激光筆囚一年

被告鍾日祺（33歲）申請保釋等候上訴被拒，須要即時入獄，他是8．31太子站事件首名經審訊後被定罪的被捕者。他另被裁定無牌管有無線電通訊器材器具罪成，罰款5000元。

鄭官表示，本案爭議在於被告當晚在褲袋及背包內攜彈弓、48粒螺絲帽及激光筆是否持傷人意圖。鄭官稱上述物品本質上不是攻擊性武器，但彈弓可以配合螺絲帽作遠距離發射，有一定殺傷力，涉案屬第4級別的激光筆，亦會傷及他人眼睛，加上被告攜有護膝和頭盔等，裝備適合作打鬥時使用。

官稱女警庭外翻閱文件無心之失23歲女生管有武器罪成

另外，前恒大女學生兼大學劍擊隊成員劉曉敏（23歲）涉於去年7月29日元朗站外被搜出波子及懷疑發射器，昨被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判監6星期，但獲准保釋等候上訴。裁判官葉啟亮不接納被告辯稱，涉案發射器是製作氣球水彈的遊戲道具，裁定被告所持的物品具攻擊性，及有意圖用作傷人。對於為被告錄口供的女警曾在休庭期間翻閱涉案文件，葉官不排除女警屬無心之失，最終採納其證供。

另兩案侍應工程師藏械罪脫

餐廳侍應李煒健（22歲）被指去年9月在葵芳被搜出士巴拿及行山杖而受審，裁判官林子勤昨表示，被告一直把涉案物品放在背包，從沒提及要用作傷人等，裁定其在公眾地方管有攻擊性武器罪不成立。

工程師陳俊賢（25歲）被指於去年11月2日在灣仔港鐵站A1出口外管有電磨機、圓磨機刀片和無線電對講機、槌仔等物品，案件昨於東區裁判法院審訊，被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、管有任何物品意圖摧毁或損壞財物和無牌管有無線電通訊器具3罪均不成立，裁判官何俊堯裁決時指出，作供兩警供辭有出入，不能依靠。

【案件編號：KCCC2628 & TMCC1653/19、ESCC720 & WKCC1241/20】

（反修例風暴）