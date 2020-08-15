中槍男生擬索償 法援拒批：開槍合適 去年10．1涉暴動遭警射胸口 健仔：失望憤怒

曾志健就槍傷一事，有意入稟向警方追討人身傷害索償。據法援署回覆曾志健信件，署方拒絕申請，原因是法援署「未能證明你有合理理由提出訴訟」，並稱「考慮了所有證據後，本署認為警方於相關時間向你所使用的武力是合理的」。

法援署在另一信件中詳細指出，根據曾志健提供及網上流傳的影片，他與多名示威者襲擊一名躺在地上的防暴警察，之後他再手持硬物襲擊另一名前來救援的防暴警察，該警遂用手槍向曾開了一槍。

法援稱未證警有意向心臟開槍

法援署續稱，參考了1997年一宗高院推翻死因庭裁定警員非法開槍的判決的案例（HCMP4499/96），以及涉案槍擊警員於去年10月錄取的口供，署方認為該警案發真的相信「他只能使用其手槍才能保護自己及其同僚免受嚴重的身體傷害」，並指「警員必須向施襲者身軀最大的部分開槍，從而有效地停止其襲擊」，而且曾「未能提供證據證明，該防暴警察有意向你的心臟位置開槍，目的令你造成更大的傷害」，認為該警開槍「合適」，拒絕曾志健法援申請。

曾志健透過第三方回應，稱對於法援署決定感到失望和憤怒，認為決定「明顯地涉及政治因素」 ，稱「案件還未開始審訊，法援處已自行定奪警方向我使用的武力合理 」，揚言「永遠不會忘記這件事對我的傷害」。據了解，曾志健將提出上訴。根據法援署回覆，申請人可向高等法院司法常務官提出上訴。

大狀指署方措辭奇怪「好似判咗咁」

大律師蘇俊文表示，法援署根據申報人財政及案情兩方面審批，署方今次去信曾志健措辭「奇怪，好似判咗咁，講到對方贏晒咁」，予人感覺「審批嗰個有政治立場」。他指出，署方只要認為訴訟有合理勝算便可批准申請，又指被拒者可以向高院上訴，法庭有權推翻署方決定。

法援署回覆本報查詢，基於《個人資料（私隱）條例》及《法律援助條例》限制披露資料的規定，未經受助人同意，不能就任何個案提供資料。法援署續稱，署方進行案情審查時，「會考慮案件的背景、現有證據和適用於該案件的法律原則，以決定應否批出法援」。

明報記者

（反修例風暴）