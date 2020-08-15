巡警闖打烊「黃店」 櫃桶文件逐張翻 警：後門無關入內調查防爆竊 睇文件找聯絡人

警：有人誣衊警員 煽動仇警

警方昨午在fb發文回應稱，警員當日凌晨近5時巡經上址，發現店舖後門沒有關上，為慎防有人爆竊，遂入內調查，確認店舖內無人及沒有搜掠痕迹後，再聯絡負責人到場一同檢查店內情况，又稱負責人已在警察記事冊簽署作實。警方稱有人指鹿為馬，以無理、失實指控誣衊警員，煽動仇警情緒，對此表示遺憾和憤慨。

警方昨晚再發文補充，稱警員為尋找店舖負責人的聯絡方法，曾翻閱店內文件，成功找到其中一名股東的聯絡方法，警員多次聯絡該股東，最終取得聯絡後，獲回覆會委派負責人到場處理，強調「當晚警員一直盡責看守店舖，以確保店舖保安」。

涉事食肆翠麗餐廳La Tessa昨凌晨於fb貼文及上載數張閉路電視截圖，稱上周二凌晨有5名軍裝警員打開餐廳後門進入及觀察店內「每個角落」，又翻看店內文件及收銀機，其間兩名警員坐下休息。當店內廚師發現該批警員時，遭對方查問：「黃店乜唔係好好生意㗎咩？」帖文稱該批警員未持法庭手令，擅闖店內超過45分鐘。

「警問黃店乜唔係好好生意㗎咩？」

根據店主葉先生提供的閉路電視片段，當時餐廳後門已關上，數名警員手持電筒現身後巷，並拉開餐廳後門進入店內。另一段片段顯示，警員從收銀櫃取出一疊文件逐張細閱及傳閱。至約5時許，警員從後門離開店舖，整個過程約50分鐘。

葉表示，揭發事件的廚師是餐廳股東之一，當時他倒垃圾後返回店內閣樓休息，其間聽到樓下有雜聲，探頭一看，發現5名警員正於店內翻看文件，遂下樓了解，其間警員稱「幫手看門口」及揶揄「黃店好好生意唔憂做啦」。葉事後翻看閉路電視，認出5名警員曾於6月登門處理另一宗案件，又稱當時餐廳後門關上，僅未有上鎖，5名警員闖入後翻看所有櫃桶、文件及收銀機，「逐張（文件）睇、逐個櫃摷」，質疑「幫手看門口係咪應該企門口等負責人返嚟？」警方昨晚發帖文指出，店舖於社交媒體上所指的廚師從未出現過。

葉批評警方「講大話」，斥警員親自製造被搜掠痕迹及製造罪案，又稱事件或因店舖是黃店及聘請不少「手足」而遭警方惡意針對，已把閉路電視片段交律師跟進。

CCTV片見後門有關 東主斥警說慌

林卓廷：冇鎖實門就可亂咁搜？

有前線警員稱自己「查後巷都會多手搞閘同後門，怕畀人爆，要check下」，他又說，調查店舖是否被爆竊，一般會聯絡負責人及檢查有無被爆竊痕迹。他在警方晚上發帖前稱，估計涉事警員當時看文件目的是為找出負責人的聯絡方法，形容「合情合理」。

立法會議員林卓廷形容事件無法無天，警員擅自拉開已關上的後門闖入店內及傳閱店內文件，更於未有負責人下搜查收銀機，形容警方嚴重濫權，「無啦啦做乜走去拉下人哋道門有冇鎖？係咪冇鎖實門就可以入嚟亂咁搜？」對於警方稱店舖後門未有關上，因擔心店舖遭爆竊才內進搜查，他認為說法與閉路電視片段明顯不符，傳閱文件更匪夷所思，斥警方高層包庇前線警員的非法濫權行為。