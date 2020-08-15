時代論壇：《福音宣言》兩發起人已離港

宣言「勇敢指出政權不是」

親中報批「充斥分裂意圖」

王少勇和楊建強在反修例運動中，曾主持多場祈禱會及參與反修例聯署等，並曾聯同其他牧師召開記者會，譴責警方暴力鎮壓。據《時代論壇》昨日報道，香港教牧網絡於今年5月26日發表的《香港2020福音宣言》，王少勇和楊建強為20名發起人之一，並呼籲同意者簽署宣言。《時代論壇》曾聯絡王少勇及楊建強，兩人婉拒受訪，但表示目前處境平安。

《宣言》包括6點，除引述聖經經文外，亦提到「面對扭曲真相、操控媒體、埋沒真理的極權政治，教會拒絕一切的謊言，勇敢地指出政權的不是」；香港教牧網絡亦以反修例片段剪輯成影片。宣言和影片其後被親中報章批評是「充斥分裂國家、顛覆政權意圖」，指片段散播仇警，亦有違港區國安法之嫌，並點名批評多名宣言發起人，包括王少勇及楊建強。

同被點名的宣言發起人之一、牧師陳恩明表示，數周前得悉王少勇和楊建強有意離港，估計兩人擔心家人受影響而離開。他稱一眾教牧發表宣言，「只是做教會、教牧應做的事」，向教內的「自己人」反省福音，「追本尋源、反璞歸真」，最終造成什麼結果不是當時所考慮。他形容港區國安法實施後，整個香港的氣氛有很大改變，他稱自己說話時要「更有智慧」，但強調不會指鹿為馬。

教牧網絡：個別成員淡出或退出

香港教牧網絡在facebook專頁澄清，該網絡並沒有解散，但承認隨時局急劇變化，個別核心成員選擇以不同方式參與，淡出或退出該網絡的工作。

律師黃鶴鳴認為，港區國安法生效個半月，已證明政府宣傳時稱只影響一小撮人是誤導，事實是影響全部香港人。黃認為，歸根究柢是國安法條文不清晰，自然引起市民擔心，或自我審查、或離開香港，因「不知道自己會否中招」。

（港區國安法）