警索Google用戶資料 須經美司法部 按司法互助協議過程或以月計 業界料美企續跟隨

有關報道稱，Google周四（13日）通知香港警方，公司如果接獲港府要求提交資料，將會指示對方官員透過與美國簽署的《司法互助協議》提出。報道形容這個過程「麻煩」，要經由美國司法部處理，需時以星期甚至以月計。

警已收通知 港府消息：門未全關

據悉，本港警方已收到Google的書面通知，未來要索取資料，須聯絡美國司法部。在實際操作上，索取資料牽涉個人資料私隱問題，警方因防罪而在《個人資料（私隱）條例 》享有豁免，以往可直接聯絡Google香港辦事處索取資料，日後要透過香港司法機構聯絡美國司法部，再由後者聯絡Google索取資料。雖然過程繁複，港府消息人士形容「門仍未完全關閉」。

自《港區國安法》實施後，多間美國科技巨擘宣布暫停處理香港執法部門索取用戶資料的要求，包括facebook及旗下WhatsApp、Instagram，以及微軟、Twitter、Telegram、Signal、Zoom等，而Google為首間巨擘採取行動，正式停止「直接回應」。

Google：拒過於廣泛請求 保障私隱

Google發言人表示，自從港區國安法實施以來，公司已沒有應香港當局要求提供資料。發言人稱，美國以外的政府可以透過外交程序尋求取得刑事調查所需的資料，Google會審視所有索取個人資料的要求，並會拒絕過於廣泛的請求，以保障用戶私隱。

報道稱，Google在中國內地被禁，但香港可以使用，今次Google拒絕再按以往做法處理港府的資料申索要求，顯示Google認為國安法讓中國內地對香港涉及的層面很廣泛。

藉Google數據 可追蹤搜尋者身分

資訊科技商會榮譽會長方保僑舉例，警方可向Google索取個別搜尋紀錄的IP地址後，向本地網絡供應商索取屬該IP地址的資料，如使用時間、所在位置等，從而追蹤搜尋者身分。他說，大部分科技公司來自美國，為免違反美國的人權法等其他法律，他估計其他美國科技公司都會跟隨Google的做法，不再直接向港府提供相關資料。

至於香港人會否與內地人一樣，不能再用Google或facebook，方保僑稱若中央要求有關科技公司離開本港市場，港人不可再用Google搜尋器和地圖「唔係唔會發生嘅事」。

fb：已停港府索取資料要求

facebook回覆本報查詢稱，近日已暫停港府索取用戶資料的要求，暫時沒有補充。警方發言人回覆本報稱，警方調查各類案件時，會向有關人士、機構，包括服務供應商要求提供資料或作出配合。

明報記者

（港區國安法）

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