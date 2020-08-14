【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全

黃：秘書同官員傾偈都冇隔開

「王伯」話噚日開會時，大秘書要求所有議員隔開坐，唔夠位坐，就叫議員坐去公眾席，公眾席仲黐咗膠紙，令每個人坐都要分開1.5米；坐喺公眾席嘅議員要共用兩支冇錄音功能嘅無線咪，但係協助主席嘅秘書又無同主席隔開坐。「王伯」同Emily講，疫情持續咗咁耐，都係噚日先出現咁嘅情况，佢哋都冇跟到呢個要求，直接坐番去自己座位。

主席黃偉賢亦被要求坐上公眾席開會，佢話之前議員都會自動隔位坐，但秘書噚日要佢哋隔兩個位，唔夠就劃埋位要議員坐去旁聽席，仲黐埋牛皮膠紙唔畀佢哋坐近，形容做法「肉酸」。佢仲留意到，秘書同啲官員喺休息室傾偈都冇隔開1.5米，覺得係「只准州官放火，不許百姓點燈」。

區議員方浩軒都喺facebook話，去到開會以為區議會被人「抄家」，覺得「世上無完美嘅抗疫措施，但起碼係合乎常理同有科學根據囉」。