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【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全

【明報專訊】元朗區議會噚日開交通及運輸委員會會議，秘書要求議員隔開1.5米坐，公眾席亦用膠紙封起部分位置。元朗區議員王百羽（王伯）喺facebook形容件事好滑稽，有啲議員仲被要求坐上公眾席，但就要共用兩支無線咪。元朗區議會主席黃偉賢亦認為，本來議員座位上都有獨立咪，仲安全啲。

黃：秘書同官員傾偈都冇隔開

「王伯」話噚日開會時，大秘書要求所有議員隔開坐，唔夠位坐，就叫議員坐去公眾席，公眾席仲黐咗膠紙，令每個人坐都要分開1.5米；坐喺公眾席嘅議員要共用兩支冇錄音功能嘅無線咪，但係協助主席嘅秘書又無同主席隔開坐。「王伯」同Emily講，疫情持續咗咁耐，都係噚日先出現咁嘅情况，佢哋都冇跟到呢個要求，直接坐番去自己座位。

主席黃偉賢亦被要求坐上公眾席開會，佢話之前議員都會自動隔位坐，但秘書噚日要佢哋隔兩個位，唔夠就劃埋位要議員坐去旁聽席，仲黐埋牛皮膠紙唔畀佢哋坐近，形容做法「肉酸」。佢仲留意到，秘書同啲官員喺休息室傾偈都冇隔開1.5米，覺得係「只准州官放火，不許百姓點燈」。

區議員方浩軒都喺facebook話，去到開會以為區議會被人「抄家」，覺得「世上無完美嘅抗疫措施，但起碼係合乎常理同有科學根據囉」。

相關字詞﹕黃偉賢 王百羽 防疫 元朗區議會

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