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港聞
2020年8月14日星期五
港聞二
要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
機場一人「和你Lunch」
譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
尊子漫畫
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
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