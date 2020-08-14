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塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分

【明報專訊】一名八旬老翁昨清晨於九龍塘跑步期間，疑因亂過馬路，被一輛接載環球貿易廣場（ICC）員工的穿梭小巴撞飛近20米，送院搶救後不治。死者事發時正塞着耳筒跑步，身上沒有身分證明文件，警方一度未能確認其身分。涉事小巴司機被捕後獲准保釋。

事發昨日早上7時11分，一輛27座私人小巴在九龍塘歌和老街行駛，至城大學生宿舍對開達康路交界時撞倒一名老翁，事主彈飛18米，重創昏迷。救護員接報到場，老翁被送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終不治。

涉事小巴由陽光巴士營運，供出租接載員工，原定到九龍塘港鐵站接載員工往尖沙嘴環球貿易廣場上班。現場消息稱，有車cam拍到事主當時戴着耳筒跑步，疑於行人過路處衝紅燈後遭車撞倒。本報記者昨向陽光巴士查詢，截稿前未有回應。

西九龍交通特別調查隊第1隊高級督察陳朝鴻表示，事發時涉事小巴正往浸會醫院方向行駛，順綠燈高速行駛時撞倒正橫過馬路的事主，事主被撞飛18米後，右邊頭及膊頭受傷倒臥昏迷，送院搶救後不治。

陳朝鴻稱，現場道路時速限制50公里，涉事小巴有可能超速。他又表示，死者身上沒有任何身分證明文件，也沒帶手提電話，僅身穿跑步裝束及佩戴耳機，身上有2條車匙及2條鎖匙，未能即時確定其身分。

小巴或超速 司機涉危駕扣查

據悉警方經調查後，確認死者為87歲歐鎮清，家住白田，已退休。49歲曾姓小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，其後獲准保釋，9月上旬向警方報到。

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