黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區

黃碧如昨接替黃遠輝出任房委會資助房屋小組主席，她接受公屋聯會訪問時表示，未來應考慮如何善用郊野公園緩衝區，建議可將現時位處市區並佔用不少土地的康樂設施或體育會，搬遷至郊野公園緩衝區內，並騰出市區土地作其他發展。她強調，非要將緩衝區發展成「石屎森林」，認為緩衝區內適合容納康樂設施或做體育活動，相信不會構成太大影響。

她續稱，接任主席戰戰兢兢，未來願景冀可增加資助房屋的供應，以及縮短現時公屋平均輪候時間。她提到，重建舊公共屋邨是其中一個方法，但最大挑戰是原區安置居民，建議新建公屋大廈可增加樓高，以解決原有屋邨居民的安置問題，並希望政府可善用閒置土地。

上任特首梁振英曾提出研究將「生態價值不高」的郊野公園邊陲地帶，興建公屋、資助房屋或老人院；不過，土地供應專責小組完成「土地大辯論」後，稱公眾不接受發展郊野公園邊陲地帶，最終放棄有關建議。

中大地理與資源管理學系客座教授王福義說，政府早前提出開發郊野公園的邊陲地位於郊野公園之內，而黃碧如提出發展的緩衝區，則位於郊野公園外，他認為如將一些本身是緩衝區但已變成棕地的土地變成康樂設施，有助改善環境，認為可以探討。

長春社：不可行 破壞郊野不比建屋小

不過，長春社公共事務經理吳希文認為，若將市區的康樂設施或體育會，搬遷到郊野公園緩衝區，需進行土地平整及興建構築物，會令土地失去緩衝功能，對郊野造成的破壞不會比建屋小，認為不可行。

發展局回覆稱，現時並無計劃重啟有關發展郊野公園邊陲地帶研究，會繼續集中推展土地供應專責小組建議的8個優先土地供應選項。