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專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人

【明報專訊】每年一度穿起紅色便服的凱霖，笑盈盈地站在學校接待處，呼籲同學支持有關貧血病人的籌款活動。1歲時確診重型地中海貧血的凱霖，除每月輸血，幾乎每晚通宵都要於腹部注射除鐵藥物，她8歲時接受骨髓移植手術，險因急性心肌炎送命。人生一半時間對抗頑疾，已康復的凱霖說要珍惜「執番來」的日子。考完中學文憑試（DSE）的凱霖，將升讀護理系，照顧像她以往一樣的病人。

1歲確診 定期輸血打除鐵藥保命

賴凱霖的童年記憶離不開自身的病，在還是1歲嬰兒時，她被診斷遺傳重型地中海貧血（下稱地貧），除每月定期去醫院輸血保命，還要注射除鐵藥物，以防體內鐵質過度累積，「差不多每晚睡覺時，都要在腰間揹住一部注射機」。凱霖稱，習慣了便不覺很影響生活，只是「不可太大力轉身」，但也曾試過「扭計」，尤其很渴望去夜街。

8歲換骨髓 昏迷10天死裏逃生「醫生話奇蹟」

大約8、9歲，凱霖從父母口中得知，有脗合骨髓可移植。年紀小小的凱霖面對大手術，沒半點畏懼，「唔驚、無得驚」，手術前她接受化療，嘔吐、肚痾及發燒等身體不適隨之而來。父母又怎不憂心，於是在凱霖牀頭貼了一封利市，願女兒大步攬過。凱霖手術後有正常排斥反應，但總算漸入佳境；豈料出院之際，突然有急性心肌炎，心跳一度停止，在深切治療部靠接駁人工心肺儀器續命。旁人不抱樂觀，家人則堅持用錄音機，將打氣說話傳遞凱霖耳邊。陷入昏迷10多天的凱霖，最終憑頑強的生命力蘇醒過來，「醫生都話幾奇蹟」。

中一向校長提案 設紅衣日為地貧籌款

凱霖醒後，重新建立喪失的肌力，做物理治療、服藥，花近兩年時間才恢復元氣，重回校園讀小四。身子雖弱，但總算逃離病魔，不用再定期輸血、打除鐵針，「覺得執番條命，要好好生活」。凱霖升上妙法寺劉金龍中學後，想到不如藉自己抗病故事，喚起朋輩關注地貧。於是她中一時有日「膽粗粗」敲校長門，建議在校引入地中海貧血兒童基金「紅衣日」為病人籌款，「校長即時say yes」。自此，每年一度「紅衣日」成為該校傳統，凱霖積極籌備、設計活動，向全校學生分享作為地貧患者的心路歷程。

「生命得來不易，同時亦很脆弱，希望可以活在當下，做有意義的事」。凱霖早前獲頒「第八屆司徒華獎」好學生獎，今年考完DSE的她，會繼續升學，希望未來成為護士，如以往照顧她的護士般，無私照顧病人。

相關字詞﹕地中海貧血兒童基金 護士 中學文憑試

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