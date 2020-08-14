港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取

港大：維持提供75%聯招學額 150人接受取錄

本地生報讀大學，除以DSE成績申請JUPAS，亦可持國際文憑（IB）、普通教育高級程度證書（GCE A-levels）等，循非聯招途經申請。港大醫學院曾承諾75%學額經JUPAS取錄，但今年比例為57%（見表）。港大醫學院昨稱，維持提供75%聯招學額予合資格考生，最終150名香港中學文憑試（DSE）考生接受取錄。

獲取錄學生中，DSE成績中位數（最佳6科）為45分（港大新分制下部分科目入學分數最高計8.5分），維持一貫高水平。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，今年報讀港大醫科人數上升，估計或與新冠疫情有關。

中大醫科七成聯招生低去年

醫學院：比例未設限 非聯招收生進行中

至於中大醫科，今年取錄了186名DSE生，聯招生比例七成，較去年九成低。中大醫學院表示，沒有為聯招及非聯招收生比例設限，視乎申請情况而定，非聯招收生程序仍進行中。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，兩間大學或有見過去數年，非聯招學生的公開試表現愈來愈好，加上DSE考生人數持續下跌，考取高分的學生亦隨之減少，為免下調醫科DSE入學分數，或會調整聯招及非聯招的收生比例，「擇優而取」。

葉建源籲設比例 確保收一定聯招生

教育界立法會議員葉建源認為，沒有「一把尺」可比較聯招及非聯招學生的成績，或致大學收生時欠客觀標準。他說，大學可考慮設固定比例，確保錄取一定聯招學生，但相關事宜需由各方商討。

中大收16榜眼 新傳新生冀記錄動人故事

港大應用AI新生 曾助編人工智能書籍

中大及港大昨分別向傳媒介紹新生。中大稱，取錄16名考獲6科5**的「榜眼」，包括入讀新聞與傳播學系的李鎧彤。據校方新聞稿介紹，她於一次學校舉辦的訪問團中，體驗採訪、編輯、出版，未來冀以熱誠記錄動人故事。

港大安排學生視像訪問，其中入讀文理學士（應用人工智能）的王遨研，中四到本地人工智能公司實習，曾協助編撰有關人工智能的書籍，未來冀研發手機應用程式，按用家口味推介書籍，並簡化書本內容，使讀者加快閱讀。