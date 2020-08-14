丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬

代表申請人郭卓堅及呂志恆一方的資深大律師李柱銘指出，「傳統」必須有可追溯的起源，正如新冠肺炎的爆發亦可從病人到訪地方或曾接觸人士追源，而在此案中，丁權的本質在於為村中子嗣的權益，如屬傳統應可追溯至其祖先時期，惟清朝時未有指明只有子嗣方有權建屋，因此其歷史根本無從追溯，不算是傳統。

被指覆核遲 申請方：未被挑戰不等於合法

對於被指申請覆核丁權過遲，李柱銘表示，因英殖政府在香港回歸前無廢除丁屋政策，選擇將其爭議在往後「留待法庭定奪」，此政策延續至特區政府，政府亦只任由該政策存在，令女性及城市居民受岐視，現政策終受挑戰卻被指過遲，李以「荒謬」形容說法。

李柱銘又表示，即使丁屋政策多年來從未被挑戰，不等於不能挑戰或必為合法，因社會隨時間進步，人權問題獲更多關注，又舉例稱就算他自己從未被控犯法，不代表他一定不會被控。案件今續。

【案件編號：CACV234、317、319/2019】