工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆

遭公司車輾過 路署：嚴肅跟進

前日下午2時許，63歲姓伍男司機駕駛工程車於葵涌道支路往青衣方向，至近荔景邨對開時，懷疑車上指示燈出現問題，欲停車檢查，意外撞倒一名73歲姓蔡女工，她昏迷送院不治。死者生前受僱於中國路橋工程有限責任公司，為路政署新界西及九龍快速公路及港方口岸區道路提供管理及維修服務。路政署表示，對事件非常難過，向死者家屬致以深切慰問，已聯絡死者家屬提供所需協助並嚴肅跟進事件。

死者與長子同住慈雲山公屋，次子則已搬走。其長子30多歲，亦從事路政相關工作。他說，前日上班期間收到警方通知意外，「我知係危險，高速公路撞親車都大鑊，但係我無諗過係咁」。他說，母親遭所屬公司的工程車輾過，警方當時通知他們趕到瑪嘉烈醫院，公司卻通知他們到另一間醫院，「唔知佢哋點溝通」，又稱公司暫未和他們商討殮葬安排，打算今天路祭時再與公司商討。

他說，自己讀書時父親離世，母親20年來朝八晚六工作，將兩兄弟撫養成人。母親年逾70仍在工作，皆因年逾百歲的婆婆仍住在老人院，母親每月探望數次，近半年因疫情未有探望，家人至今未敢告知外婆意外消息。