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港聞二

比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨

【明報專訊】網上流傳近20段童黨欺凌片段，片中一名身穿白衣少年被10多名少年圍毆近兩分鐘，更疑被童黨強迫「比武」，多次遭摔倒在地毆打。警方接獲傷者報案，經深入調查後，於上月及前日先後拘捕8名少年，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

屯門警區反三合會行動組第二隊主管羅芷盈督察表示，一名13歲少年上月27日凌晨途經屯門兆康苑一間快餐店對開時與人口角，於暗處被約8名少年拳打腳踢數分鐘，及後事主逃至紫田村涼亭，對方追至再次襲擊，有人將毆打過程拍下短片。遇襲少年由家人陪同報案，因案情嚴重，由反三合會行動組接手跟進。

籃球場認識 有人曾向事主索700元

探員深入調查後，於事發當日及翌日拘捕7名少年，再於短片在網上瘋傳後，探員於前日再拘捕一名少年。8名被捕少年年齡由13至15歲，涉襲擊致造成實際身體傷害及勒索被捕，他們已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方初步調查相信，8名被捕少年全部為學生，其中5人與傷者在區內籃球場認識，有人於今年4月曾向傷者索取700元宴請眾人，事主未有理會，亦沒再與他們聯絡，暫不排除索取金錢為襲擊原因之一，警方將循金錢糾紛方向跟查，案件仍在調查中，可能會有更多涉案人被捕。

網片：事主抱頭倒地 遭強拖毆打

據網上流傳片段，一名身穿白衣及拖鞋的少年於一個公園內遭多人圍毆，事主於一張長凳邊抱頭倒地，再遭對方拖出強行拉起毆打辱罵。另有10多條片段顯示，同一名事主被數人包圍於涼亭，疑似被強迫逐一「比武」，「比武」前要先握手，惟事主被毆至面腫流血及連環被摔倒地上。

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