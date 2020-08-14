豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」

區議員：情况恐怖 不可能接受

張培剛稱收到街坊拍攝相片，顯示凌晨街市內其中一個肉檔，將返貨豬肉放置地上，引來最少10隻老鼠，並在豬殼堆覓食。他形容有關豬肉成為老鼠「早餐」，稱秀茂坪街市鼠患持續嚴重，常有老鼠在街市走廊出沒，但今次情况恐怖及嘔心，相信由於最近街市部分地方正裝修，或驚動地底渠道老鼠湧上地面。

張擔心老鼠傳播病菌，疫情下更令人擔憂，已向領展及食環署投訴，並要求加強滅鼠及採取措施保障街市食品安全。

領展回覆稱，一向規定旗下街市檔戶不准在地上處理或放置食物，曾多次警告涉事檔戶處理豬肉問題，會嚴正跟進，已勒令該檔戶即時停業，並安排滅鼠公司昨晚到場滅鼠。

領展：多次警告涉事檔戶 勒令停業

食環署回覆，一向關注上址鼠患，並向物業管理公司、食物業處所及商舖提供防治鼠患建議，會嚴肅跟進事件，如發現違例會檢控相關人等；若屬重犯者，其食物業牌照可被取消。 根據《食物業規例》，所有從事食物業人士須採取措施保護食物，以免食物受污染或變壞，違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。