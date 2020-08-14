港聞

港聞一

譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡

【明報專訊】人大常委會日前通過第六屆立法會議員延任不少於一年，全國人大常委譚耀宗早前曾表示，讓遭選舉主任DQ的4名現任議員延任有「尷尬位」，他昨稱常委會決定不處理這問題，因問題不在憲制層面，故留給特區政府自行處理，反映常委會「不是有權隨便用」。熱血公民鄭松泰前日表態傾向延任，民主派尚未達成共識，社福界立法會議員邵家臻表示有議員有意辭任，惟人數不多。

指釋法不能解決 譚惠珠：按《憲法》行使權力

《基本法》第69條列明立法會每屆任期4年，基本法委員會副主任譚惠珠昨接受港台《千禧年代》訪問，她稱人大常委會不以釋法處理立法會「真空期」，「因第69條的字眼很清楚，你解來解去，都不可能解釋4年的意思等於5年」，但稱常委會按《憲法》行使權力，而憲法在《基本法》之上，「如果香港發生憲制問題，只看基本法不一定找到答案……大家看的答案在憲法裏面，常委會如果要運用它的權力，首先一定要看憲法，所以這次的做法是合憲的」。

港大法律學院首席講師張達明表示，目前無有效機制制約常委會權力，類似事件可在其他方面重演。他認為中央以國內法制處理香港問題，「兩制的防火牆逐步消失」，只要常委會認為符合憲法或基本法便行使權力，類似事件可在其他方面重演，舉例中央稱《港區國安法》和基本法第23條並行不悖，但做法實際上喪失基本法的初心。

民主派仍未決定是否延任，邵家臻昨表示，聽聞部分議員有意辭任，但人數不多，「一隻手數得完」，惟他稱不敢評論會否出現「部分留、部分走」的局面，稱「大家知道以大局為重，不想扼殺個別人的意願」。

邵家臻：有意辭任者「一手數完」

工黨張超雄表示，待政府將人大常委會的決定刊憲後，民主派會再商討。被問可有議員決定不留任，他稱「應該大家都想先商量，盡量取得共識，因這不是個人決定那麼簡單」。張說留任與否都各有聲音支持，他曾提出做民意調查，惟結果會反映整體市民意見，「其實我們主要向自己的選民和支持者問責，如何做一個民調只問民主派支持者？這裏有些棘手」。

民主黨林卓廷表示，要繼續聆聽市民的意見，倘民主派決定撤出議會，需回答市民如何延續議會戰線的抗爭。

遭DQ的4名現任議員延任與否引起關注，被問會否受熱血公民鄭松泰的表態影響，公民黨郭榮鏗與郭家麒均表明不會，郭家麒續稱「每個人有自己想法」。

相關字詞﹕基本法第69條 憲法 譚惠珠 譚耀宗 議員延任 人大常委會

上 / 下一篇新聞

要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」
黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」
侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
機場一人「和你Lunch」
機場一人「和你Lunch」
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑