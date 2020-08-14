譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡

指釋法不能解決 譚惠珠：按《憲法》行使權力

《基本法》第69條列明立法會每屆任期4年，基本法委員會副主任譚惠珠昨接受港台《千禧年代》訪問，她稱人大常委會不以釋法處理立法會「真空期」，「因第69條的字眼很清楚，你解來解去，都不可能解釋4年的意思等於5年」，但稱常委會按《憲法》行使權力，而憲法在《基本法》之上，「如果香港發生憲制問題，只看基本法不一定找到答案……大家看的答案在憲法裏面，常委會如果要運用它的權力，首先一定要看憲法，所以這次的做法是合憲的」。

港大法律學院首席講師張達明表示，目前無有效機制制約常委會權力，類似事件可在其他方面重演。他認為中央以國內法制處理香港問題，「兩制的防火牆逐步消失」，只要常委會認為符合憲法或基本法便行使權力，類似事件可在其他方面重演，舉例中央稱《港區國安法》和基本法第23條並行不悖，但做法實際上喪失基本法的初心。

民主派仍未決定是否延任，邵家臻昨表示，聽聞部分議員有意辭任，但人數不多，「一隻手數得完」，惟他稱不敢評論會否出現「部分留、部分走」的局面，稱「大家知道以大局為重，不想扼殺個別人的意願」。

邵家臻：有意辭任者「一手數完」

工黨張超雄表示，待政府將人大常委會的決定刊憲後，民主派會再商討。被問可有議員決定不留任，他稱「應該大家都想先商量，盡量取得共識，因這不是個人決定那麼簡單」。張說留任與否都各有聲音支持，他曾提出做民意調查，惟結果會反映整體市民意見，「其實我們主要向自己的選民和支持者問責，如何做一個民調只問民主派支持者？這裏有些棘手」。

民主黨林卓廷表示，要繼續聆聽市民的意見，倘民主派決定撤出議會，需回答市民如何延續議會戰線的抗爭。

遭DQ的4名現任議員延任與否引起關注，被問會否受熱血公民鄭松泰的表態影響，公民黨郭榮鏗與郭家麒均表明不會，郭家麒續稱「每個人有自己想法」。