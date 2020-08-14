港聞

港聞一

侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」

【明報專訊】22歲餐廳侍應去年9月清晨在葵芳被警員截查時，被搜出士巴拿及行山杖，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。辯方指警員涉威迫誘使被告招認士巴拿用以「自衛」，爭議口供自願性。被告供稱警員曾對他說「律師10個有9個都係X街，尤其係義務律師，完咗賺你一大嚿錢」，令他不敢尋求律師協助。

稱警曾說「10律師9個X街」

現職餐廳侍應的李煒健（22歲）被控於去年9月2日在葵涌興寧路管有士巴拿及行山杖。

拘捕被告的警員陳穎鋒供稱，當天清晨約5時他與衝鋒隊員接報到新都會廣場麥當勞處理案件，發現並截查3名包括被告在內的男子。陳在被告背包搜出士巴拿、行山杖，其間被告在警誡下聲稱「用來自衛及守護附近連儂牆」。

辯方指被告在不同警員威逼誘使下才招認，反對將警誡供詞呈堂。被告就招認事項作供時稱，陳穎鋒拘捕他時沒有作出警誡，又向他說「認自衛好小事，最多罰錢」，他遂改稱自衛。回到警署後，陳向他補錄警誡供詞，其間他因家景不好，詢問陳應否叫律師，惟陳向他表示律師只會賺他一大筆錢，着他不要找。聆訊今續。

青年懷激光筆控管有武器

另外23歲青年李俊科涉於去年8月5日發起「三罷」，在黃大仙睦鄰街遊樂場附近被搜出激光筆，早前否認一項管有攻擊性武器的傳票控罪，昨於九龍城裁判法院受審。

拘捕被告的防暴警員張俊輝供稱，事前有暴徒破壞黃大仙紀律部隊宿舍，警隊長官訓示他留意此事，所以他目睹被告指向宿舍時「窒步」停下，就覺得被告行為可疑。

【案件編號：WKCC1241、KCS502707/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕激光筆 管有攻擊性武器 行山杖 士巴拿 在公眾地方管有攻擊性武器罪 反修例運動

上 / 下一篇新聞

要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」
黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
機場一人「和你Lunch」
機場一人「和你Lunch」
譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡
譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑