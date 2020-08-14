侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」

稱警曾說「10律師9個X街」

現職餐廳侍應的李煒健（22歲）被控於去年9月2日在葵涌興寧路管有士巴拿及行山杖。

拘捕被告的警員陳穎鋒供稱，當天清晨約5時他與衝鋒隊員接報到新都會廣場麥當勞處理案件，發現並截查3名包括被告在內的男子。陳在被告背包搜出士巴拿、行山杖，其間被告在警誡下聲稱「用來自衛及守護附近連儂牆」。

辯方指被告在不同警員威逼誘使下才招認，反對將警誡供詞呈堂。被告就招認事項作供時稱，陳穎鋒拘捕他時沒有作出警誡，又向他說「認自衛好小事，最多罰錢」，他遂改稱自衛。回到警署後，陳向他補錄警誡供詞，其間他因家景不好，詢問陳應否叫律師，惟陳向他表示律師只會賺他一大筆錢，着他不要找。聆訊今續。

青年懷激光筆控管有武器

另外23歲青年李俊科涉於去年8月5日發起「三罷」，在黃大仙睦鄰街遊樂場附近被搜出激光筆，早前否認一項管有攻擊性武器的傳票控罪，昨於九龍城裁判法院受審。

拘捕被告的防暴警員張俊輝供稱，事前有暴徒破壞黃大仙紀律部隊宿舍，警隊長官訓示他留意此事，所以他目睹被告指向宿舍時「窒步」停下，就覺得被告行為可疑。

【案件編號：WKCC1241、KCS502707/20】

（反修例風暴）