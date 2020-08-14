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李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任

【明報專訊】民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派早前被捕，及後被控去年8月至10月煽惑、組織和參與未經批准集結罪。李柱銘等5人早前遭警方發出搜查和解鎖手機的手令，5人後來獲高院批出臨時禁制令，案件昨於高院審理。主審法官高浩文表示，部分覆核警方申請手令的案件，源於對警方不信任的問題，並宣布押後裁決，判辭將於月內頒布。

申請人質疑警搜查範圍過闊

申請人依次為李柱銘、支聯會副主席何俊仁、立法會前議員區諾軒、民主黨元老單仲偕及楊森。答辯人為東區裁判法院主任裁判官和警務處長，裁判官按慣例不出席聆訊。案件由法官高浩文和李運騰共同審理。

代表申請人的資深大律師彭耀鴻表示，涉案手令沒列明特定時間、地點等資料，質疑警方的搜查範圍過闊。他形容執法部門面對濫權的「引誘」很大，法庭須從中監察，警方亦應更詳細交代搜查範圍。

官指警不知手機內容難事前交代

李官指出，警方或不清楚當事人的手機保存什麼資料，質疑警方事前如何交代更多細節。

彭回應稱，警方的搜查應受規範，形容目前科技容許警方以關鍵字初步搜查，避免接觸與案件無關的內容。彭又表示，警方在本案轉介至區域法院時才申請手令，反映有關搜查沒迫切性，裁判官不應單方面聽取警方的申請便批出手令。

警方代表：覺不合理可事後覆核

代表警務處長的資深大律師莫樹聯則表示，警方的調查需有效和有誠信地進行，故法庭應確保調查過程有一定的靈活性。假如申請人認為有關搜查不合理，大可事後提出覆核。

法官高浩文表示，部分覆核警方申請手令的案件，源於對警方不信任的問題，法庭只能處理涉案手令是否合法的議題，並宣布月內頒判辭。

【案件編號：HCAL1396/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕臨時禁制令 覆核聆訊 手機 單仲偕 區諾軒 何俊仁 楊森 李柱銘 民主黨

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