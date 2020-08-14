港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」

港產貨品可續以「HK」通報評稅

美國周二（11日）宣布，出口到美國的港產商品要用「中國製造」標籤。美國海關及邊防局周三（12日）澄清，新指示要求入口到美國的港產商品須標示來源地為「中國」，否則須按港口主管指令更改原產地標示；關稅方面，新指引不影響原產地評稅準則，港產貨品可繼續以國際標準化組織（ISO）代碼「HK」為原產地通報評稅，按現行政策及規定報關。

邱騰華昨與本地主要商會開會後稱，美國海關及邊境防衛局新規例，旨在迫使港產商品改用「中國製造」標籤，但未施加任何其他措施或新增進口程序；亦未見利用更改標籤作關稅評估要求。不過，他說觀乎近日美國不尋常及不負責任的取態，暫只可以按目前資料分析。

他稱，美國新規例不符合世貿組織及國際間就產地來源的規例，形容美方「不負責任」及「不文明」，「試圖將香港一直享有的單獨關稅地區地位減弱」。他說美國做法即要求香港商家「講大話」，批評美國做法野蠻，混淆市場，嚴厲譴責及強烈反對。被問及美國具體違反世貿哪一條例，邱騰華未有明確回答。

邱又表示，去年出口美國港產商品總值約37億港元，佔香港總出口少於0.1%，受影響行業包括珠寶、食品、藥品鋁材等。他說問題不在於新規例影響企業或行業經濟利益大與小，「不能說只佔0.1%就可輕輕放過」，強調會研究及考慮一切維護自身利益、可採取行動，包括透過世貿架構行動，稱世貿成員利益受損時「有機制提出，有過程去做」。

違世貿哪條款 邱未具體答

工業總會：影響不大 惟製造混亂

工業總會主席葉中賢說，美國新措施對本港製造業暫時影響不大，惟製造混亂 ，冀美方盡快澄清。香港中華廠商聯合會會長吳宏斌則說，新措施增加企業營運成本，「要改嘜頭、模具」，美國步步壓迫令工商界吃力。

另外，中央政府商務部長助理任鴻斌批評，美國以中國實施《港區國安法》為由，取消香港特殊待遇、暫停出口許可豁免等，嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，損人不利己。任說香港一直因優越口岸條件、便利人員往來、優質服務與便捷通關，成為全球重要自由貿易港之一，香港單獨關稅區地位並非美國能夠賦予，是由世貿所有成員承認。

精記蛋卷：無奈下改Made in China

標榜香港製造的精記蛋卷負責人說，已準備把標示由香港製造改為「Made in China」，稱美國已出通告，「唔改就出口唔到」，無奈下仍要更改。在港製造口罩的威信集團董事總經理丁可恒說，暫只有小量口罩寄給在美國有需要客人，但長遠仍有意發展美國市場，若只改標示相信問題不大。問到會否擔心因改為「中國製造」而影響競爭力，丁說要再研究相關政策，如更改包裝就可，便可由宣傳落手，指明香港製造。

（港區國安法）