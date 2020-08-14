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美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升

【明報專訊】《港區國安法》生效逾月，公布了條文及「第43條實施細則」，美國商會本月最新調查，訪問了逾150間會員公司，逾半認為該法例仍有很多模糊之處，亦有近39%受訪者考慮將業務或資產撤離香港，較7月份調查增加。對於美國制裁等措施，逾半公司持觀望態度，當中有受訪者認為美國總統特朗普決意挑釁中國，形容比港區國安法更危險。

受訪者：特朗普挑釁比國安法危險

美國商會6月至8月先後做了3次問卷調查，了解港區國安法、美國制裁措施等對會員的影響， 其中8月7至11日訪問了154間會員公司，時間為美國財政部宣布制裁11名中港官員之後。對於美國針對港區國安法的措施帶來的影響，逾五成五公司表示持觀望態度，約45%表示員工士氣受影響，逾22%稱會暫停在中港投資或業務發展的長遠計劃。有受訪者認為，特朗普似乎決意挑釁中國直至11月總統選舉，比港區國安法更危險。

港區國安法生效逾月，7.79%受訪者認為其執法及涵蓋範圍不模糊，其餘認為模糊，55.84%更認為「有很多模糊之處」。有受訪者認為，法例模糊不清是為了讓香港及中央政府擁有最大彈性，形容是政治化，另有受訪者關注執法問題。

56％指港國安法有很多模糊之處

39%受訪者稱，考慮將公司資產及業務轉移出香港。是次調查中，考慮短期或中長期內撤資離開香港的比例，均較7月份調查上升約3.4個百分點。美商會表示，公司考慮離港的趨勢變得更明確。

6月調查中，62.22%受訪者稱個人不會考慮離開香港。7月份國安法生效後，考慮離港的受訪者比率持續增加，由6月的37.78%，增至7月的51.92%，再微升至8月的53.25%。稱短期內考慮離港者亦由7月的3.83%升至8月的9.09%。另外，43.51%受訪者對香港營商前景悲觀，較7月微升1.43百分點，對前景樂觀的比例由20.77%跌至14.29%。

特朗普：港金融中心地位將「完蛋」

另外，美國總統特朗普周四（13日）稱香港在中國大陸加強操控下永不會成功，香港全球金融中心地位將「完蛋」（go to hell）。他接受霍士商業頻道訪問說：「相對於被數以千計的天才管理，香港在中國管理之下永不會成功。香港市場將會死，沒有人會去做生意。」

特朗普稱，美國終止香港特殊待遇意味香港會失去吸引生意的能力，也不能再維持跟紐約和倫敦一樣的金融中心地位，「一旦中國變得具攻擊性及接管，我便收回一切。所有東西都收回了，它會失敗」。

特朗普又稱，他對中國的看法已在新冠疫情後完全改變，斥中國「縱容」疫情。被問到是否認為中國國家主席習近平應下台，他說：「他們有他們打理自己的國家，我們有我們管理自己的國家。」

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕制裁 公司 營商前景 美國商會 港區國安法

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