消息：入境處設國安組 處理外媒簽證

入境處未正面回應 稱來港就業政策開放

消息人士表示，入境處因《港區國安法》生效設立「國安組」，並形容該組為「神秘部門」，因連其成立亦沒公開或內部公告。他表示，國安組現有4至5人，暫由一名總入境事務主任（CIO）領導，亦有高級入境事務主任（SIO）。另一消息人士說，現時所有關於外國記者的簽證申請，都要經國安組覆檢，他得悉有若干外國記者的簽證或續期申請有積壓未批的情况，但未知是與「國安組」審查有關，抑或入境處實行部分員工在家工作而拖慢審批程序。

香港外國記者會（FCC）曾發聲明表示留意到近期有駐港外國記者，在申請簽證或續期時被拖延，主席Jodi Schneider前日去信入境事務處長區嘉宏，要求澄清政府設立新「國安組」處理外國媒體的簽證申請，亦要求保證在新程序下，記者在香港及內地採訪自由不受到限制。區嘉宏為港區國安委成員之一。入境處沒回覆國安組職能或相關問題，表示本港一向對專業人士來港就業實施務實開放政策，包括新聞工作，每宗個案會按情况考慮，並按法律及入境政策處理。

明報記者

（港區國安法）