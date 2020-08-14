消息：入境處設國安組 處理外媒簽證

【明報專訊】綜合兩個消息人士表示，入境處新設「國安組」，其中一項工作為處理外國傳媒從業員來港工作申請。消息指該組現有4至5人，暫由一名總入境事務主任領導。入境處回覆查詢時沒回應有關國安組問題，僅表示所有來港工作的簽證申請均由該處簽證及政策部轄下的簽證管制執行科處理。
入境處未正面回應 稱來港就業政策開放
消息人士表示，入境處因《港區國安法》生效設立「國安組」，並形容該組為「神秘部門」，因連其成立亦沒公開或內部公告。他表示，國安組現有4至5人，暫由一名總入境事務主任（CIO）領導，亦有高級入境事務主任（SIO）。另一消息人士說，現時所有關於外國記者的簽證申請，都要經國安組覆檢，他得悉有若干外國記者的簽證或續期申請有積壓未批的情况，但未知是與「國安組」審查有關，抑或入境處實行部分員工在家工作而拖慢審批程序。
香港外國記者會（FCC）曾發聲明表示留意到近期有駐港外國記者，在申請簽證或續期時被拖延，主席Jodi Schneider前日去信入境事務處長區嘉宏，要求澄清政府設立新「國安組」處理外國媒體的簽證申請，亦要求保證在新程序下，記者在香港及內地採訪自由不受到限制。區嘉宏為港區國安委成員之一。入境處沒回覆國安組職能或相關問題，表示本港一向對專業人士來港就業實施務實開放政策，包括新聞工作，每宗個案會按情况考慮，並按法律及入境政策處理。