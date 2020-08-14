黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」

稱過程無異一般拘捕

昨日直播中，除黎智英，另有《南華早報》前總編輯Mark Clifford，以及傳統基金會艾里森外交政策中心資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez），3人主要談及黎智英的被捕經過。

外國觀眾支持 黎哽咽落淚

黎智英說，周一早上運動後在家閱報時，近20名警員到場拘捕他。被警方拘留的40小時，他被轉至多間警署，分別因落口供時警署一度停電及指模機器出現問題，但他認為過程與一般拘捕無異，大部分時間在等候。黎智英又表示，拘捕及負責調查他的警方國安處人員均為香港人，相信現階段不會送到內地審訊。

3人對話期間，並無問及或詳細提到是次黎智英被捕的案情及為何觸犯涉及的罪名。其後，有外國觀眾向他表示支持，並指周五於美國紐約將有行動向他聲援，黎智英一度激動哽咽落淚。

對於日前有市民排隊購買《蘋果日報》，黎智英表示，大量警察到壹傳媒大樓蒐證前所未見，市民對警方舉動違反言論自由感到憤怒，感謝市民支持。他今次被捕是第一次被上手銬，但「雙手在手銬下無一刻覺得自己被屈辱」，認為自己是為香港做對的事。

（港區國安法）