港聞

港聞一

黎智英：國安警均港人 料暫不「送中」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英日前涉違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪被捕，其後獲准保釋。黎智英昨早於《蘋果日報》舉行網上直播，歷時約40分鐘，其間主要談及被捕經過。黎智英說，拘捕及負責調查的警方國安處人員均為香港人，相信現階段不會被「送中」（交內地）審訊，直播中並無提及任何案情和為何觸犯有關罪名。

稱過程無異一般拘捕

昨日直播中，除黎智英，另有《南華早報》前總編輯Mark Clifford，以及傳統基金會艾里森外交政策中心資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez），3人主要談及黎智英的被捕經過。

外國觀眾支持 黎哽咽落淚

黎智英說，周一早上運動後在家閱報時，近20名警員到場拘捕他。被警方拘留的40小時，他被轉至多間警署，分別因落口供時警署一度停電及指模機器出現問題，但他認為過程與一般拘捕無異，大部分時間在等候。黎智英又表示，拘捕及負責調查他的警方國安處人員均為香港人，相信現階段不會送到內地審訊。

3人對話期間，並無問及或詳細提到是次黎智英被捕的案情及為何觸犯涉及的罪名。其後，有外國觀眾向他表示支持，並指周五於美國紐約將有行動向他聲援，黎智英一度激動哽咽落淚。

對於日前有市民排隊購買《蘋果日報》，黎智英表示，大量警察到壹傳媒大樓蒐證前所未見，市民對警方舉動違反言論自由感到憤怒，感謝市民支持。他今次被捕是第一次被上手銬，但「雙手在手銬下無一刻覺得自己被屈辱」，認為自己是為香港做對的事。

（港區國安法）

相關字詞﹕港區國安法 國安法 黎智英

上 / 下一篇新聞

要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
消息：入境處設國安組 處理外媒簽證
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
美商會擬撤資會員升至39% 逾半考慮離港 比例同較7月升
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
港產改標中國製 邱騰華斥美「指白為黑」
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
李柱銘阻查手機案 官：部分覆核因對警不信任
侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」
侍應藏士巴拿 辯方指警誘認自衛「最多罰錢」
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
助跳閘男控襲警 美籍美林職員 促披露《通例》
機場一人「和你Lunch」
機場一人「和你Lunch」
譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡
譚耀宗：不處理DQ議員延任 反映人大非有權用盡
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
豬殼放地 秀茂坪街市群鼠「開餐」
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
比武為名圍毆少年 反黑屯門拘8童黨
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
工程車撞斃女工 兒：不敢告知逾百歲婆婆
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
八鄉泥頭車失控衝落山 無煞車痕
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
港大57％醫科生聯招取錄 比例未達承諾 升學顧問：考生跌尖子減 或調整比例擇優而取
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
專訪：抗頑疾十載戰勝地貧 少女讀護理盼救人
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
兩成歷史科考生覆核成績 較去年升4百分點
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
黃碧如接掌資助房屋小組 倡康體設施遷郊園緩衝區
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
塞耳晨跑 衝燈八旬翁撞斃 身無證件手機 一度未能確認身分
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
索餐牌調虎離山 婦粥店偷13萬
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
偷拍女童如廁 前幼園總監囚3月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢：本來仲安全
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】兩副秘升署長 譚大鵬掌稅局
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】袁海文掛勿醉駕橫額 對正楊明燉湯店
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】李梓敬笑新西蘭 何桂藍批抽錯水
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】稱無外國護照 薛永恒：好可能死於斯
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑
【Emily】警上載推輪椅相 阿sir企位惹猜疑