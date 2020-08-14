要求法庭裁斷證物屬新聞材料 壹傳媒入稟促警歸還搜報館文件

是次入稟由壹傳媒公司名義，以及多名公司高層分別提出，共涉6宗訴訟。原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英 、行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光。被告一方則均為警務處長。

質疑警搜查越手令權限

綜合各原訴傳票，原告指警方今年8月10日在壹傳媒大樓，以及各公司高層寓所搜查時，涉取去部分新聞材料及享有「法律專業保密權」的文件，一方面要求法庭裁斷相關文件是否屬上述範疇，另亦邀法庭裁斷警方搜查是否超越裁判官所批手令的權限，若超越手令權限，又有否其他合法權限去保留該些證物。

另外傳票要求法庭頒令警方須向所有原告交還享有「法律專業保密權」、屬於新聞材料，以及撿取時超越權限及沒有合法權限保留的所有材料。

大狀：雖非禁令 同為阻閱文件

大律師黃宇逸表示，入稟目的「正路」，雖然《蘋果》並非向法庭尋求臨時禁制令，但其入稟依然是透過尋求法庭指示，從而阻止警方查閱相關文件。對於《蘋果》以6張入稟狀分開入稟，他估計「可能被搜者有個人物品被搜，以個人名義分開入稟會清楚啲」，但預料法庭仍會一併聽取及處理6宗訴訟。

另外，入稟狀又透露，搜查壹傳媒大樓的手令，於今年8月7日由西九龍裁判法院一名總裁判官批出。據《蘋果日報》早前報道，手令由西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德批出，內容指警方有合理理由懷疑壹傳媒大樓內有書本或其他文件，對調查涉嫌違反《港區國安法》第 29 條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及《刑事罪行條例》的「串謀欺詐罪」有調查價值，允許警方搜查與壹傳媒有關等 19 間公司。

【入稟編號：HCMP1217-1222/20】

明報記者

（港區國安法）

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