港聞

港聞二

【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英（CY）噚日66歲生日，佢個女梁齊昕喺社交媒體發布同爸爸慶祝嘅相。梁振英牛一日仍然忙於玩facebook，心繫政事，繼續發文，其中一則係講立法會同行政會議應該盡快開會，唔好放暑假喇。行政會議成員葉國謙就話，其實早前都開咗幾次特別會議，所以今年基本上冇咩點放假。

梁振英喺fb發文話，香港百廢待興，立法會既然可以按人大決定繼續履行職責，議員又唔使做競選活動，問點解唔馬上開工，要放兩個月暑假？同樣道理，行政會議點解又要放悠長假期？佢話早開工，早兩個月出政績，例如早啲交鎖匙畀等上公屋嘅居民，咁做唔係幾好咩？

睇番資料，梁振英2012年剛上任特首時，已經要求行政會議加長開會時間，同埋縮短假期，暑假由約8個星期減至兩個星期。

葉國謙話已開過幾次特別會

葉國謙同Emily講，行會預計喺今個月25號復會，之前其實開過幾次特別會議，「一兩個鐘頭前（通知）開會都試過，個個仆返去」。不過，佢話內部冇傾過提前開行會，但覺得唔影響同特首溝通，話行會成員有需要可以同特首辦講要求處理問題。

另外，梁振英接受新華社訪問時話，按香港現有檢測能力，好難完成全民檢測計劃，佢好歡迎內地檢測隊伍提供幫助，話到時佢自己同屋企人會第一個報名接受檢測。

相關字詞﹕立法會 行政會議 暑假 生日 梁振英

上 / 下一篇新聞

智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚