【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假

梁振英喺fb發文話，香港百廢待興，立法會既然可以按人大決定繼續履行職責，議員又唔使做競選活動，問點解唔馬上開工，要放兩個月暑假？同樣道理，行政會議點解又要放悠長假期？佢話早開工，早兩個月出政績，例如早啲交鎖匙畀等上公屋嘅居民，咁做唔係幾好咩？

睇番資料，梁振英2012年剛上任特首時，已經要求行政會議加長開會時間，同埋縮短假期，暑假由約8個星期減至兩個星期。

葉國謙話已開過幾次特別會

葉國謙同Emily講，行會預計喺今個月25號復會，之前其實開過幾次特別會議，「一兩個鐘頭前（通知）開會都試過，個個仆返去」。不過，佢話內部冇傾過提前開行會，但覺得唔影響同特首溝通，話行會成員有需要可以同特首辦講要求處理問題。

另外，梁振英接受新華社訪問時話，按香港現有檢測能力，好難完成全民檢測計劃，佢好歡迎內地檢測隊伍提供幫助，話到時佢自己同屋企人會第一個報名接受檢測。