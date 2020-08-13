【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英（CY）噚日66歲生日，佢個女梁齊昕喺社交媒體發布同爸爸慶祝嘅相。梁振英牛一日仍然忙於玩facebook，心繫政事，繼續發文，其中一則係講立法會同行政會議應該盡快開會，唔好放暑假喇。行政會議成員葉國謙就話，其實早前都開咗幾次特別會議，所以今年基本上冇咩點放假。
梁振英喺fb發文話，香港百廢待興，立法會既然可以按人大決定繼續履行職責，議員又唔使做競選活動，問點解唔馬上開工，要放兩個月暑假？同樣道理，行政會議點解又要放悠長假期？佢話早開工，早兩個月出政績，例如早啲交鎖匙畀等上公屋嘅居民，咁做唔係幾好咩？
睇番資料，梁振英2012年剛上任特首時，已經要求行政會議加長開會時間，同埋縮短假期，暑假由約8個星期減至兩個星期。
葉國謙話已開過幾次特別會
葉國謙同Emily講，行會預計喺今個月25號復會，之前其實開過幾次特別會議，「一兩個鐘頭前（通知）開會都試過，個個仆返去」。不過，佢話內部冇傾過提前開行會，但覺得唔影響同特首溝通，話行會成員有需要可以同特首辦講要求處理問題。
另外，梁振英接受新華社訪問時話，按香港現有檢測能力，好難完成全民檢測計劃，佢好歡迎內地檢測隊伍提供幫助，話到時佢自己同屋企人會第一個報名接受檢測。