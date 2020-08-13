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2020年8月13日星期四
港聞二
智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
尊子漫畫
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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