港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤

【明報專訊】近來不少人討論移民，當中以台灣較受歡迎。假如想透過設立公司移居台灣，除了已提高的門檻，如營運年期、招聘人手要求外，尚有其他考慮因素。

以我熟知的IT公司為例，過往不少同業都在台灣設分部，善用台灣人力成本比香港低的特點，聘請當地人協助香港業務運作，「香港為主，台灣為輔」。但當下政治局勢已令情况改變，假如將來香港人非得在台灣、香港二擇其一作居留地時，台灣不再只是分擔香港工作的成本中心，而是變成利潤中心，那必須考慮稅務問題。

台灣稅制複雜稅額高

香港的稅制素來以簡單和低見稱，這優勢吸引不少外來企業落戶；相比下，台灣稅制複雜，營業稅、營所稅、綜所稅等大堆不同名目的稅收，難以釐清，而以公司名義繳稅後，股東亦要再就所得收入繳稅，比重甚至高達收入的百分之四十五，故一直有「中華民國萬萬稅」這玩笑。正是這複雜而高的稅制，令台灣市場以中小微企為主，事關生意做大，稅款亦會大大提高，倒不如將發展規模限制在特定水平，免得成為「萬萬稅」的「苦主」。這心態，多少解釋了何以台灣人的拼搏心普遍不如香港人。

昔日，不少人將台灣視作營運分部，故可將稅務問題置之不理；但當台灣變成大本營，不得不正視由稅務問題衍生的負擔。

香港優勢已逐步流失，不能再如以往左右逢源；香港人的拼搏精神、世界視野等依然首屈一指。要將發展的重心轉移至台灣，法制上、稅務上、文化上的差異固然不可忽視，但香港人也必須保持拼勁、國際視野、由中西文化交流所培養成的文化能力，再憑藉反應快、彈性高、語文能力好，去從事一些台灣人不懂做、不想做、做不到的事。

作者：章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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